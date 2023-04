La cogeneración plantea una batalla judicial ante las pérdidas del gas

Ante la escasez de estas retribuciones, cerca de un centenar de instalaciones industriales de toda España han optado por reclamar indemnizaciones millonarias, mediante una avalancha de recursos contenciosos-administrativos en el Tribunal Supremo en las últimas semanas para pedir compensaciones por daños y perjuicios por las pérdidas sufridas por el marco normativo del Ministerio para la Transición Ecológica. Así lo han indicado fuentes del sector a El Periódico de España, de Prensa Ibérica, el mismo grupo al que pertenece Mediterráneo.

Los grupos industriales denuncian que la fuerte subida de los precios de gas del año pasado y un menor precio de la electricidad en el mercado mayorista que el previsto por el Gobierno hicieron que registraran pérdidas porque el Gobierno no tomó medidas para garantizar que las plantas cubrieran sus costes de generación. El Gobierno prepara una reforma integral del modelo de retribución de la cogeneración, pero llega con retraso. El Ejecutivo se comprometió a tener lista una propuesta de nuevo esquema retributivo antes del pasado 31 de mayo, pero ese nuevo modelo sigue sin llegar y de momento simplemente se ha prorrogado el actual, que se mantendrá hasta que esté el nuevo marco.

Castellón, a través de la cerámica, tiene un peso destacado dentro de la cogeneración nacional. La provincia concentra 320 de los 577 megavatios de potencia existentes en la Comunitat Valenciana. Fuentes de la industria indican que hay plantas desconectadas de la red, debido a las pérdidas a las que aboca el sistema con el marco normativo vigente.

El azulejo advierte de un «colapso» a partir del próximo verano

La patronal cerámica, Ascer, y Acogen no han señalado si hay empresas de Castellón que se suman a la acción judicial. Lo que sí advierten desde Acogen es que a partir del 1 de julio puede darse un «colapso». Esto es debido a que aún no se vislumbra el nuevo modelo y no se sabe la retribución preparada para la segunda mitad del año, por lo que toda la cogeneración sufriría pérdidas.