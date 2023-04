Negación del acoso escolar, tardanza en abrir protocolos... estas son algunas de las quejas que detallan familias de víctimas de acoso escolar en Castellón. Así lo desvela Liliana Martiniuc, presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar de Castellón (ACAEC), coincidiendo con la celebración el 2 de mayo del día mundial contra esta lacra.

Negación

"El mayor problema que hay en Castellón es la negación de la existencia del acoso escolar, tanto por parte del centro educativo, como por parte de Inspección Educativa", denuncia.

"Si no se acepta que se ha producido, si a la primera ya se pone en duda la palabra del padre/madre, no se puede trabajar adecuadamente con ninguna de las partes intervinientes, víctima / agresor", detalla, para remachar: "Siempre es lo mismo, la palabra del padre contra la palabra del centro".

Lentitud

Además, denuncia la demora en activar el procedimiento. "Tardan meses en abrir el protocolo, a pesar de recibir comunicaciones de la familia sobre la situación del menor", asevera.

Cuando por fin se abre "de nada sirve. No se reconoce la existencia del acoso, se cierra el protocolo. El acoso no se ha podido demostrar, no hay acoso escolar. O como mucho ofrecen un cambio de centro o de clase. No es la víctima la que se tiene que marchar", reflexiona.

Juez y parte

"A pesar de la activación de la figura del coordinador del bienestar, según denuncia, la situación es la misma, mientras el centro educativo es juez y parte, nunca va a cambiar nada, no se reconoce la existencia del acoso y no se trabaja adecuadamente con los menores.

Papel mojado

Por desgracia están desprotegidos, a pesar de existir tantas leyes en favor de los menores", desvela, para añadir que "la ley 8/2021 y demás protocolos contra el acoso escolar no sirven de nada si no se llevan a la práctica en la realidad... Se quedan en papel mojado".

Silencia a la víctima y a su familia

Según asegura, "mientras se niega la existencia del acoso, no se puede trabajar adecuadamente con los menores, no reciben ayuda ni víctima ni agresor", para añadir que el sistema silencia a la víctima y a su familia.

Desprotección

Bajo su punto de vista, "tanto las víctimas como los agresores son menores desprotegidos por el sistema". "Los agresores son víctimas --señala-- porque están condenados a repetir el comportamiento destructivo hacia los demás, por no tomarse las medidas adecuadas cuando se estaban formando y educándose".

Punta del iceberg

Asimismo, señala que "evidentemente se ve la punta del iceberg, porque muy pocas familias se atreven a denunciar". Es más, asegura, que "en varios casos hemos observado cómo desde el centro educativo enseñan a los menores a callar y no denunciar". "El sistema actual de situación no apoya, ni favorece, ni informa de cómo se puede denunciar estos casos. Es más las familias se quejan de estar desinformadas al respecto", matiza.

Acabar con la mala praxis

Apela a erradicar el acoso escolar por atentar contra la igualdad y "enseñar los valores primordiales de tolerancia, respeto, empatía y todos los que favorezcan a una sociedad que anhelamos".