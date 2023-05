Más de 2.500 enfermeras de Castellón llevan seis meses esperando la nota de oposición

El enfado entre el personal de enfermería es grande por el «gran» retraso que acumula la Conselleria de Sanitat en la corrección del examen de oposición que se realizó el pasado mes de noviembre. Han transcurrido seis meses desde que se celebró la polémica macrooposición, en la que se inscribieron cerca de 2.600 sanitarias de la provincia de Castellón.

«No puede ser que a estas alturas sigamos sin saber qué nota hemos sacado», critica una enfermera castellonense. Un malestar que conoce de cerca el sindicato de enfermería Satse. Su secretario provincial, José María Calas, critica la demora en las correcciones y el silencio de Sanitat al respecto cada vez que se le plantea este asunto.

A priori, las previsiones iniciales apuntaban a que las notas podían publicarse en el mes de abril, pero esto no ha sucedido hasta la fecha y las enfermeras temen que los resultados ya se conozcan después de las elecciones.

«No puede ser que la oposición de celador, que se hizo dos meses después, ya se haya resuelto y nosotras sigamos esperando. Deberían poner los recursos necesarios para agilizar este gran retraso», lamentó una enfermera.

Alegaciones

Desde el departamento de Miguel Mínguez insisten en que el proceso sigue los plazos establecidos y que ahora se están resolviendo las alegaciones, aunque no las cuantifican. En este sentido, se cree que puede ser una cifra abultada teniendo en cuenta la polémica que envuelve a esta oposición desde el mismo día del examen al considerar numerosas participantes que el contenido no se ajustaba al temario. Una de las preguntas más controvertidas fue la referida al chemsex, «un tipo particular de consumo sexualizado de sustancias, vinculado a la cultura sexual gay.

Y es que la convocatoria de celadores y la de auxiliares administrativos de sanidad fueron, junto a la de enfermería, las más multitudinarias del centenar de oposiciones las celebradas por la Conselleria de Sanitat para reducir la interinidad en centros de salud y hospitales de la Comunitat.

Estabilización

De forma paralela, se está llevando a cabo el proceso excepcional de estabilización por el sistema de concurso de méritos para cubrir las plazas estatutarias y funcionarias. Hay 59.368 solicitudes en la Comunitat.