Sanitat avanza en la estabilización de plazas pero retrasa notas de oposiciones

La Conselleria de Sanitat ha comenzado a publicar las resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos con los listados provisionales de personas inscritas por categorías en el proceso excepcional de estabilización por el sistema de concurso de méritos para cubrir las plazas estatutarias y funcionarias.

Las relaciones con las personas participantes inscritas se publican en la página web de la Conselleria. Los primeros son los listados de las categorías de facultativos especialistas y médicos. Aquellos aspirantes disconformes con la relación provisional pueden alegar en el plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de la resolución.

Sanitat tiene registradas 59.368 solicitudes para participar en este proceso excepcional de estabilización para cubrir más de 9.000 plazas; 8.950 estatutarias y 221 puestos funcionariales, por el sistema de concurso, es decir, que se valoran la experiencia y otros méritos. El proceso se deriva de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de un 30% a solo un 8%.

De todos modos, mientras la Conselleria avanza en este proceso, todavía tiene por delante la resolución de un elevado número de las 110 convocatorias correspondientes a las ofertas públicas de empleo (OPE) de los años 2017, 2018 y estabilización del 2019.

A la espera de las notas

Así, entre otros, tiene pendiente la publicación de los resultados del examen de enfermería, que se celebró a finales del pasado mes de noviembre. «No puede ser que todavía no hayan dado los resultados, después de tantos meses. No podemos saber si hemos aprobado o suspendido porque hay dudas en algunas preguntas», critica una enfermera castellonense que realizó dicho examen que no estuvo exento de polémica al considerar numerosas participantes que el contenido no se ajustaba al temario. Una de las preguntas más controvertidas fue la referida al chemsex, «un tipo particular de consumo sexualizado de sustancias, vinculado a la cultura sexual gay.

Y es que el tiempo corre porque, en diciembre, todas las categorías profesionales deben haber tomado posesión de la plaza. Desde Sanitat han señalado en diversas ocasiones que la resolución de estas pruebas sigue el curso previsto. El referido examen de enfermería, con cerca de 2.600 participantes, fue, junto al de celadores y al de auxiliar administrativo para sanidad, el más numeroso en cuanto a inscritos.