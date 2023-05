Pilar Estrada no puede evitar quebrarse al recordar el fallecimiento de su hija Sandra. De sus ojos brotan tantas lágrimas como rabia por lo que considera una muerte «injusta». «El caso de mi hija es inhumano. Estuvo sufriendo hasta su último aliento y pidiendo que la ayudaran y no hicieron nada. Si hubiera muerto por un fallo cardíaco pero con todas las pruebas hechas y una correcta atención en el hospital yo no podría decir nada, pero la realidad es que estuvimos ocho horas en Urgencias y que no se tomaron en serio su estado. Entré para que la ayudaran y me la llevé en una caja», recuerda su madre, todavía con los nervios a flor de piel tras un suceso que ha sacudido a la familia.

La familia afronta un largo camino Pilar y su hijo Toni, hermano de la fallecida, acompañaron a Sandra en el hospital en las horas previas a su muerte. Saben que el camino que han iniciado para pedir responsabilidades por esta muerte es largo, pero dicen que las dos niñas que la castellonense tenía les dan las fuerzas necesarias para pedir «justicia». «Esas niñas adoraban a su madre y se han quedado sin ella; su vida ha cambiado en un segundo. ¿Cómo se les explica esto?», lamentan. Sanitat defiende que atendió a la castellonense fallecida tras 8 horas en Urgencias "acorde a su sintomatología" «A mi hija ya no me la van a devolver y ninguna indemnización económica va a calmar este sentimiento. No hemos pensado en el dinero en ningún momento, eso nos da igual, pero vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que esto no vuelva a suceder, para que ninguna familia tenga que pasar por este infierno», dice con la foto de Sandra entre las manos, exigiendo mejores protocolos. "Se cometieron errores imperdonables" El resto de la familia considera también que «se cometieron errores imperdonables», como por ejemplo «dar cosas por sentadas y no hacerle un electrocardiograma por el hecho de ser una mujer joven y sin antecedentes, que no entraba en el perfil más habitual, cuando sí tenía dolor de pecho y asfixia». Denuncian la muerte de una mujer de 36 años por falta de asistencia en el Hospital General de Castellón