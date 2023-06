Trabajo contabiliza 27 oficios en Castellón con problemas para encontrar trabajadores

El mercado laboral de Castellón presenta datos que no cuadran. En la provincia de los 35.600 parados hay empresas, y de sectores muy distintos, que aseguran que no encuentran trabajadores. Los últimos en lanzar un grito de auxilio han sido los hoteles, que estiman que este verano se van a quedar sin cubrir 2.500 puestos de camarero, recepcionista o personal de limpieza . Y no son los únicos. Los bares y restaurantes de la costa ya han empezado a movilizarse para reclutar profesionales de otras provincias, la construcción hace años que tiene serias dificultades para atraer albañiles, carpinteros o electricistas y los transportistas también se las ven y se las desean para encontrar camioneros.

El desajuste entre oferta y demanda laboral es una realidad en Castellón y, por primera vez, el Ministerio de Trabajo ha elaborado una lista con aquellas ocupaciones con puestos vacantes. Lo ha hecho a partir de las aportaciones de un grupo de expertos de la provincia, entre los que se encuentra la CEV, los sindicatos UGT y CCOO, el Servei Valencià d’Ocupació (Labora) y el Consejo Económico y Social de la Comunitat, que han analizado también las causas que explican porqué hay puestos que se quedan sin cubrir. ¿Y cuáles son los perfiles profesionales de difícil cobertura en Castellón? Lo primero que llama la atención es la cantidad, ya que la lista va mucho más allá de vacantes vinculadas a la hostelería. Así, los técnicos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) han detectado hasta 27 ocupaciones en las que existen problemas para contratar, bien porque no hay suficientes candidatos o porque los aspirantes carecen de las mínimas competencias técnicas o laborales requeridas por la compañía. En el listado del Sepe aparece, lógicamente, el sector de la hostelería como una de las actividades con vacantes sin cubrir (hay escasez de camareros asalariados y cocineros), pero también el transporte y la construcción. De acuerdo con el informe, en la provincia faltan conductores; albañiles; aplicadores de revestimiento de pasta y mortero; encofradores y operarios de hormigón; peones de la construcción e edificios; colocadores de parquet o similares y supervisores de la contrucción. O dicho de otra manera: solo en el sector del ladrillo, hay seis ocupaciones con déficit de personal. Comerciales y cuidadores Además de la hostelería, la construcción o el transporte, hay otras muchas actividades donde encontrar profesionales resulta más que complicado. Otra de ellas es el sector comercial, que necesita más agentes y representantes de los que puede reclutar. Las empresas de seguridad también sufren el déficit de trabajadores y demandan auxiliares de seguridad, mientras que en el caso de los talleres, el problema se centra en la falta de mecánicos y ajustadores de vehículos a motor. La cerámica, el buque insignia de la industria en la provincia, no escapa al problema y presenta una falta de profesionales en perfiles como operadores de horno e instalaciones de vidriería, operadores de máquinas pulidoras, supervisores o peones. Y un apunte más: el mercado laboral precisa también técnicos en sistemas informáticos y trabajadores para cuidados personales a domicilio. Además, y siempre según el Sepe, en el 70% de los casos todos esos puestos se quedan vacantes por falta de candidatos.