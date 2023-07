Las vías de tren que discurren entre Castelló y València tienen un alto riesgo de colapso, por la gran cantidad de servicios que pasan por ellas, a lo que se tiene que sumar el futuro aumento de trenes de mercancías con proyectos como la gigafactoría de Sagunt o el aumento de frecuencias de larga distancia por el corredor mediterráneo. Por esta razón se plantea crear una segunda plataforma de alta velocidad, con el inconveniente de ver por dónde pasa.

Como se observa en el gráfico adjunto, se podría pensar que la nueva plataforma iría próxima a las actuales vías, pero más alejadas de un entorno litoral que tiene un elevado desarrollo urbano. En cambio, la opción por la que se decanta ahora el Ministerio de Transportes es que esta nueva plataforma esté más cerca del mar.

Así se desprende de las conclusiones del estudio informativo elaborado por el ministerio, cuyos técnicos han decidido entre las dos variantes posibles a su paso por Castellón. Un estudio que salió a información pública en octubre del 2021 y que estaba previsto completar en el primer semestre del 2023.

Jarro de agua fría

La decisión ha caído como un jarro de agua fría a los alcaldes de los municipios que alegaron en su momento contra este trazado litoral, y que hace dos años argumentaron los elevados impactos que las vías tendrían en zonas industriales, en forma de barreras visuales e incluso en la afección a restos arqueológicos.

Uno de los más vehementes es el alcalde de Moncofa, Wences Alós. «Lamentamos que como regalo final de legislatura, Pedro Sánchez nos deje un muro a escasos 100 metros del pueblo, que convertirá a Moncofa en invisible para aquel que pase por la autopista o la carretera nacional». Además, se queja de que de todas las posibles variantes, «parecía que estaba todo listo para que se acabara eligiendo la opción litoral».

Plantean acciones en contra

Por eso, quiere analizar el detalle y ver si se puede tomar alguna acción al respecto. Una idea parecida es la que manifiesta el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, que anuncia que su gobierno local «va a estudiar el caso y ver qué opciones tomar y qué recomendaciones nos hacen los técnicos». Según las alegaciones del 2021, la opción litoral afectaría al polígono Carabona, la empresa la Joya, un depósito de agua o la carretera de Nules.

Tampoco le ha sentado bien a la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez. «No tenía ni idea de esta decisión, y si es así, no me gusta, porque habíamos presentado alegaciones en el 2021», que no habrían sido atendidas. Entre ellas, los daños a una zona de alto valor ecológico, el Alto del Cid, o un yacimiento arqueológico.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, no se opone al trazado por la costa, pero «no queremos un talud de nueve metros que sea una barrera arquitectónica para el municipio; si tiene que pasar por ahí, que sea mediante viaductos». También afectaría a una zona arqueológica en l’Alter.

Plazos

Culminado el estudio, el proyecto pasa por el Ministerio de Transición Ecológica, que deberá hacer la tramitación ambiental. Sus conclusiones determinarán si se tienen que hacer cambios. Con todo, la conclusión podría llegar no antes de dos años.

La conclusión del estudio informativo es la misma que tomó en su momento el Ministerio de Fomento (PP), cuando analizó el proyecto entre los años 2006 y 2009. El trámite no siguió adelante, porque en el 2013 se dejó caducar, cuando era Ana Pastor la responsable de este ministerio. De ahí el largo retraso en esta tramitación.