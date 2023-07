La boda de unos amigos o familiares es sin duda una buena noticia, pero para los invitados puede suponer un quebradero de cabeza. Ya sea por el desembolso económico o por el tiempo invertido en más ocasiones de las deseables la invitación a un enlace lleva aparejado un compromiso del que es difícil escapar y que lleva aparejados una serie de obligaciones que la castellonense Marta Nicolau Aledón se ha propuesto hacer más llevaderas.

“Tenía un montón de eventos y bodas de amigas cercanas. Perdíamos mucho tiempo mirando vestidos en tiendas y propusimos crear un armario en común porque en ocasiones pagábamos hasta 300 euros por un vestido que difícilmente nos podíamos volver a poner”, destaca la CEO y fundadora de Fulanita, una app ‘made in Castellón’ que ya podemos utilizar. El objetivo de esta aplicación es precisamente este: “Hice un estudio de mercado y vi que había salida. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas y me lancé”.

Marta considera que “ahora con las redes sociales ya es difícil repetir vestido porque además sueles coincidir con muchos invitados” y añade que Fulanita es un remedio ideal para ello: “Con esta aplicación podemos alquilar estos vestidos tan chulos de forma económica, por lo que en vez de gastar 300 euros inviertes mucho menos y si tienes alguno en el armario también te puedes llevar un dinero”.

Un proyecto muy trabajado

La salida al mercado de Fulanita, nombre de la aplicación, no es ni mucho menos flor de un día. A sus 30 años Marta Nicolau cuenta con una amplia experiencia en el sector de la moda. Después de estudiar Diseño de Moda en Barcelona y ampliar sus estudios en Milán llegó a trabajar como diseñadora y estuvo trabajando en Londres. Se desplazó posteriormente a Marruecos, donde llegó a dirigir el departamento de calzado y accesorios de la firma Marwa, y ahora ha emprendido este nuevo proyecto con las ideas muy claras.

“Si tuviera que compararlo lo haría más con Airbnb que con Wallapop o Vinted, pero de ropa de fiesta de invitada. Es una plataforma intuitiva y fácil que permite ver el vestido que más se nos adapta cómodamente desde nuestro móvil”, destaca la castellonense, que no oculta la buena acogida de Fulanita: “Hay mucho interés y me motiva mucho el proyecto. Conozco los riesgos, pero lo he trabajado mucho y valdrá la pena todo este esfuerzo”.

Concluye Marta asegurando que en el caso de que se rompa o pierda un vestido “hay una política de condiciones muy estricta por lo que si no se puede volver a utilizar hay que pagar el precio de venta”, y en el caso de que los daños sean menores “con el seguro podrían quedar cubiertos”.