Castellón tendrá la ‘vuelta al cole’ más cara en años por el alza de precios

Será la vuelta al cole más cara de los últimos años. El alza de los precios generalizado en todos los sectores afectará, y mucho, a la cesta de la compra escolar de las familias de Castellón con hijos e hijas en edad escolar, desde los 3 a los 18 años, generando una cuesta de septiembre que se ha asentado año tras año y que las familias ya asumen. Las cifras bailan. A nivel estatal, el gasto medio por alumno se ha establecido en unos 500 €, con un incremento del 14% con respecto a hace dos años, según el economista José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea.

«Estamos en un momento inflacionista y aunque este fenómeno se haya controlado en el último trimestre, se perciben los efectos de esa subida histórica y la ralentización de la actividad económica», advierte Corrales. En Castellón, la cifra se abarata hasta establecerse una media de 410 euros por alumno ante la gratuidad de los libros de texto, el Xarxa Llibres, implantada por la Conselleria de Educación y que este curso llegará hasta Bachillerato, beneficiendo aunos 7.100 estudiantes y ahorrando a las carteras de sus familias hasta 300 euros.

«Para las familias, ha sido una iniciativa vital para aliviar el gasto de la entrada del curso; se van dos terceras partes del sueldo», señala Montse Giménez, madre de dos alumnos de 12 y 16 años de Castellón. Los valencianos, catalanes y navarros son los que más gastan en la vuelta al cole, entre 410 y 465 euros;los extremeños, castellano-manchegos y canarios, los que menos, de 383 a 387 euros.

Y es que empieza el nuevo curso y hay que aprovisionarse de libretas, folios, bolis y rotuladores, quizás una mochila nueva, y todo tipo de material escolar, dependiendo de la etapa escolar, pero también de ropa, calzado y, en algunos casos, uniformes. Todo resta en una cuenta corriente que arrastra el encarecimiento de la cesta de la compra, el alza del precio de la luz, de los combustibles, la hipoteca o el alquiler.

Este curso, el calzado se mantiene con el producto a estrenar cara a la vuelta al cole, con un 78% de los casos; lo mismo que los que renovarán material escolar, seguidos de la ropa (73%), y las prendas de deporte (58%), según un estidio del portal Privalia. Aunque, heredar material y equipamiento es un clásico, que también rebaja la cesta de la compra escolar. El 71% reciclará ropa, y, en menor porcentaje, material escolar (31%).

Las compras empiezan ya en julio

Una cuesta de septiembre que las familias sortean como pueden, escalonando las compras durante el verano, y reciclando mucho. Mauro Gómez, gerente de la librería Plácido Gomez y vicepresidente del Gremi de Llibreters de Castelló, explica que«los encargos empiezan justo cuando termina el curso, tanto de material escolar y accesorios, como de libros, que corren de parte de los colegios y de algunos padres, y se recogen la semana próxima, a una semana o dos de la reentrada en las aulas».

Las grandes superficies abren su campaña de vuelta al cole desde julio a septiembre, con descuentos, ofertas y vales regalo para captar clientes. «Para evitar el gasto de golpe, vas comprando un mes unas cosas, al siguiente otras, y así hasta llegar a las aulas, porque si no, todo de una vez es difícil de asumir en muchos hogares».De hecho, el informe de Privalia indica que muchas familias, que cifra en un 38%, aprovechan las rebajas de julio, y otro 37% las de agosto para comprar material escolar, una cifra que ha aumentado, dicen hasta un 10% en comparación con el pasado año.

La Unión de Consumidores de España (UCE), por su parte, recomienda, primero, reutilizar al máximo, y, después, planificar las compras y comparar las calidades del material y los precios, además de no comprar todo en el mismo establecimiento y mirar on line.

Comprar 'on line' va a más

Además, para hacer frente a esta escalada de gastos que se repite año tras año, las familias buscan on line. Mauro Gómez, que además de su tienda en la avenida del Rey de Castelló ha creado la plataforma Avante junto con otros 30 establecimientos de toda España para compras y distribución de material, asegura que «se nota un repunte cada vez mayor de las compras on line, aunque la mayoría de las familias prefieren venir y ver lo que adquieren». Según el informe Vuelta alCole 2023 de la compañía Webloyalty, «las ventas on line crecerán hasta un 60%». A falta de 15 días, las familias ultiman esa vuelta al cole evitando al máximo el incremento de costes, aunque a veces es misión imposible.

Cuatro consejos para ahorrar en la vuelta al cole

Hacer un listado: Antes de empezar a comprar, y para después poder comparar precios, primero haz un listado con todo lo que necesitas para el curso, mochilas, estuches, equipamiento personal y todo lo que haga falta para una vuelta al cole en condiciones que no incremente la ‘cuesta’. Compara precios. Toca mirar las mejores ofertas de material escolar, aunque hay grandes superficies como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés que realizan grandes ofertas de cara al nuevo curso escolar, no dejes de lado las librerías y papelerías de toda la vida y, por supuesto, echa un vistazo en Amazon y grandes portales de comercio electrónico. Reutiliza y 'hereda'. Es importante antes de comprar, ver qué se puede pasar o heredar de hermano a hermano o entre compañeros y preguntar a las personas más cercanas, para poder aprovechar en una economía circular cada día más en voga. Algo siempre se puede ahorrar. Busca promociones. Muchos establecimientos hacen promociones en libros de texto -para los colegios y para los particulares que quieren tener los libros nuevos-, uniformes o materiales de cara a la ‘vuelta al cole’ en el 2023, o ofrecen vales regalo o bonificaciones por compras futuras, además de permitir la financiación a plazos.

El próximo curso tendrá 175 días lectivos de septiembre a junio

El alumnado de Infantil a Bachillerato y FP de Castellón tendrá 175 días lectivos este curso, que empieza en todas etapas el 11 de septiembre, y acabará el 21 de junio. El 13 de septiembre empezarán los ciclos de FPbásica y de segunda oportunidad;el 18, los cursos de Formación de Personas Adultas;y el 20 será el inicio de las enseñanzas artísticas de música y danza, elementales y profesionales; enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y enseñanzas deportivas de régimen especial. Para cerrar la vuelta al cole, el 25 de septiembre arrancará la EOI.

El primer festivo será el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana;seguido del 12 de octubre, Fiesta Nacional de España;el 1 de noviembre, Todos los Santos;el 6 de diciembre, Día de la Constitucio;y el 8, la Inmaculada Concepción. En el 2024, el 19 de marzo, San José;y el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Cada municipio elige, además, tres días festivos. Habrá vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 7 de enero;y de Pascua, del 28 de marzo al 8 de abril, ambos inclusive.

Habrá menos alumnado en el aula en 10 ‘coles’

En las comarcas de Castellón, este curso 2023/24 habrá 10 municipios con ratios reducidas en Infantil 3 años. Dos de estos, Segorbe y la Vall, tendrán 20 alumnos máximo por grupo. En Castelló y Vinaròs, este será de 22; mientras que en l’Alcora, Burriana, Nules, Onda, Orpesa y Vila-real será de 23 niños y niñas. El porqué se encuentra por la caída de la nagtalidad, una coyuntura que, a nivel autonómico, afecta a un total de 65 municipios.

El máximo de alumnos por clase en Infantil de 3 años está fijado en 25. Pero desde hace unos cursos, la Conselleria ha venido reduciendo aún más este máximo en las poblaciones donde es posible por la bajada demográfica. Eso permite que haya aún menos alumnos por aula y facilita una mejor calidad educativa, además de mantener las unidades educativas existentes y el personal docente en las aulas.

El próximo curso se escolarizarán en Infantil 3 años los nacidos en 2020, que en la Comunitat fueron 35.761, la cifra más baja de los últimos 25 años.

Habrá horario partido en el 62% de centros

Cada vez son más los centros escolares de la provincia de Castellón que se pasan a la jornada continua, pese a los reparos de algunos expertos y de muchas familias, aunque este curso dos de cada tres colegios castellonenses mantendrán la jornada partida, de mañana y tarde.

Más de la mitad de las 1.437 escuelas de Infantil y Primaria valencianas sostenidas con fondos públicos ha cambiado su jornada desde el 2016, el primer año en el que la Conselleria permitió que las familias pudiesen votar, con la condición de obtener un apoyo superior al 50%. Entidades como FAPACastelló piden que haya una justificación y mejora de la calidad educativa con el cambio horario.

Bajo este sistema, cada vez son más los CEIP que eligen terminar las clases al mediodía, dejando atrás la jornada partida con horario lectivo de 9.00 h a 17.00 h. Sin embargo, Castellón sigue prefiriendo la jornada partida, con solo un 38,7% de colegios que han pasado a la continua (74 de 191).