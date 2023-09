Castellón inicia el curso tras un verano de caos con el profesorado

Los 95.988 estudiantes de Infantil a Bachillerato de Castellón regresaron ayer a las aulas de los 488 centros de la provincia con la «normalidad» instalada en el primer día aunque aún con muchos flecos derivados del caos de las adjudicaciones docentes y de las normativas de última hora que obligaron a los institutos a reformular para cuadrar los horarios del profesorado. Será un curso «de transición» en el que habrá «psicólogos en los centros para atender las necesidades al alumnado y paliar los trastornos mentales», tal y como anunció en su visita a un centro de Quart de Poblet el conseller de Educación, José Antonio Rovira, dentro del nuevo Plan de Salud Mental, un «eje principal» que prevé implantarse este curso «cuando se pueda» después de la reunión con el conseller de Sanidad, MarcianoGómez, de «esta misma semana» en la que se «trabajará en definir los equipos que lo diseñarán y lo llevarán a cabo».

Empieza un curso en el que la FPno toca techo y comienza las clases con el reto de la actual Conselleria de crecer en dual para mayor inserción laboral,y con el estudiantado de Bachiller en vilo a la espera de que se defina cómo será finalmente su prueba de acceso a la universidad después del anuncio por parte del Ministerio de que se mantendrá durante un curso más, aunque sin concretar.

«Bienvenidos»

Con un «bienvenidos» y la fecha de la vuelta al cole en las pizarras de la mayoría de aulas arrancó el curso en Castellón. Muchos niños y niñas volvieron al cole en la escoleta matinera, pero en los colegios, a las 9.00 horas, cientos de padres y abuelos con sus hijos y nietos esperaban la apertura de las puertas y que sonara el timbre, o la música, como la de The Best de TinaTurner en el CEIPEstepar de Castelló. Claudia y Blai, con sus mochilas nuevas, accedían al CEIPTombatossals de la mano de su madre. «Tienen muchas ganas de empezar y volver a ver a sus amigos, y a la maestra, con la que dicen que lo pasan genial y les enseña muchas cosas», señala a este diario Elsa Miquel. «La pequeña repite maestra, pero el mayor aún no sabemos con quién le toca de tutor», explica.

Normalidad con peros

Y es que ayer, pese a la «normalidad» a la que apelan desde el propio conseller a las familias, que, en palabras del presidente de la FAMPACastelló-Penyagolosa, Pep Albiol, están «a la expectativa de los informes de las AMPA durante la primera semana, aunque sin incidencias conocidas en el primer día». Desde los colegios de Primaria, algunos directores consultados apuntaron a «un inicio de curso normal, con algunos centros aún pendientes de adjudicaciones de última hora, o de sustituciones por bajas».

Aún faltan maestros

Los sindicatos educativos denunciaron que el curso arrancó ayer sin los docentes necesarios. La mayoría de las incidencias que han notificado los centros son en Primaria, donde han fallado «varios maestros en algún centro», según Marc Candela, de Stepv. Desde UGT, su portavoz, Xavi Angulo, concretó que, a nivel autonómico, hay 2.880 plazas pendientes de adjudicar, la mayoría sustituciones, lo que supone que, «de media, los centros han empezado el curso con entre 3 y 5 profesores menos».

El presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Castellón, Andrés Branchat, fue claro:«Hemos empezado bien, pero algunos centros aún están pendientes de adjudicaciones para cubrir jubilaciones, bajas, reducciones de jornadas y vacantes que aún no se han adjudicado por falta de personal en las bolsas, a lo que se suma personal no docente, como conserjes, administrativos o educadores». La semana que viene, no obstante, se prevé una nueva tanda de adjudicaciones.

Todo suma en unos centros que han vivido un verano«movido» por las adjudicaciones y las nuevas normativas. «En la trastienda organizativa hemos estado una semana entera, sábado y domingo incluidos, cuadrando horarios para que todo el profesorado tuviera su cuadrante a tiempo y ahora pondremos esa información renovada para las familias en Ítaca», explica AntonioSolano, director delIESBovalar de Castelló.

De estreno

Ayer, fue el primer día de cole para muchos y nuevo centro para el alumnado del CEIP Santa Quitèria de Almassora después de 13 largos años en aulas prefabricadas, que tuvo la visita de la alcaldesa, María Tormo;y el Mare de Déu de la Vallivana de Morella, donde los maestros recibieron a los niños con carteles en los que les dijeron que tienen que «jugar, hacer amigos, inventar, respetar, convivir, crecer, aprender y querer», entre otros.

Acelerar obras pendientes

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la concejala de Educación, MaríaEspaña, visitaron el CEIPBenadresa poniendo en valor que «se van a acelerar las obras pendientes», con mantenimiento en cerca de veinte centros, nuevos celadores, el Mestre Canós y el Elcano en aulas prefabricadas a la espera de arrancar sus obras por Edificant, y elIESCrémor activado.

En Vila-real, los concejales Anna Vicens y Xus Madrigal abrieron el curso en el CEIP Escultor Ortells, donde se han realizado obras de adecuación.

En Onda, el alumnado regresó a las aulas con el servicio de Escola Oberta para mejorar la conciliación y el transporte activado, lo mismo que las rutas que conectan los municipios del interior para ir al instituto de referencia, mientras que en Benicarló se estrenó el aula de 2 años en el CEIPÁngel Esteban. Tírig comenzó «con normalidad» en elCRAl’Ullastre, junto con la Salzedella yXert;y en Moncofa se inició el curso con el colegio a punto, informa MiquelSánchez. En la Vall d’Uixó, la alcaldesa, Tania Baños, visitó el CEIPEleuterio Pérez, que próximamente se hará el traslado a las aulas provisionales de la calle 8 para que empiece la construcción del nuevo colegio. H