"Las personas con discapacidad pueden conseguir sus sueños pese a los obstáculos que les pueda poner la vida", señala Alexandra Amalia Nicolae Stan, una alumna de Traducción e Interpretación de la Universitat Jaume I (UJI) con catalán de primera lengua, inglés de segunda y francés de tercera. En realidad, es su segunda carrera, porque esta vecina de Onda con deficiencia visual casi total ya es graduada universitaria en Estudios Hispánicos, Lengua Castellana y sus Literaturas por la Universitat de València.

En estos momentos está en cuarto curso de Traducción e Interpretación, haciendo la especialización en Traducción Jurídica y Económica. "Me gustaría dedicarme a la Traducción Administrativa para Ayuntamientos, empresas, algún bufete de abogados, etc. O al área de organismos internacionales, sobre todo embajadas, Unión Europea, ONU....". Por un lado porque me gusta mucho la traducción institucional y, por otro, para dar a conocer el hecho de que las personas con discapacidad pueden lograr sus sueños pese a los obstáculos que les pueda poner la vida o las circunstancias".

Dificultades

Y es que, indica, "hay dificultades a diario, tanto arquitectónicas como sociales, de todo un poco. Sí es cierto que intentas integrarte dentro del sistema y relacionarte con los demás pero muchas veces no se logra del todo como hubieras querido", añade.

Apoyo de la Unitat de Diversitat y de la ONCE

Acude diariamente a la UJI con el autobús. Se muestra muy agradecida con el servicio de la Unitat de Diversitat i Discapacitat de la Universitat Jaume I contando con Olga Carbó y Encarna González. "Desde el principio ha habido una supervisión directa, un contacto directo, la adaptación del material, puestos de estudio, acompañamiento, incluso mejora de los recorridos, que en un principio se han hecho con el profesional en rehabilitación de la ONCE", añade.