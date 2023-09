Los niños no siempre son bienvenidos. O al menos, no en todos los sitios. Nos referimos a los hoteles destinados al público adulto, que están proliferando no solo en la provincia de Castellón, pero también en la provincia de Castellón. Como muestra, al menos ocho municipios poseen ya alojamientos de estas características, encabezados por Peñíscola, que tiene cinco de ellos, y seguida por Orpesa, Morella, Villahermosa del Río, Onda, Cabanes, Torreblanca o Jérica.

La filosofía de estos establecimientos está clara. “Nos perciben como un hotel romántico y nos dirigimos sobre todo a las parejas de cierta edad. No prohibimos que vengan niños, pero preferimos que vengan adultos porque tampoco tenemos mucho espacio, ni servicios para ellos como piscina, jardín, animación...”, admite Juan Arizo, desde Casa Arizo de Orpesa. En la misma línea, Alicia Esbrí, propietaria del Hostal Boutique Olvido 22 de Peñíscola sostiene lo siguiente: “Alguna vez ha venido algún chico de 15 ó 16 años, pero no aceptamos bebés, igual que no aceptamos animales. Tenemos perra, por lo que no es que no nos gusten, pero este espacio no es el adecuado”.

Con mucha historia

Defiende Esbrí que este tipo de hoteles “son los que más demandan los clientes de 18 a 90 años que no tienen hijos y que buscan un trato más personalizado”, y afirma que la apuesta no les está yendo mal: “Algunas parejas han repetido hasta seis o siete veces pese a que abrimos en el año 2019. El concepto de Boutique nació en los años 80 en Nueva York porque pretendía diferenciarse de las grandes cadenas con pequeños alojamientos en el centro de la ciudad y esa es nuestra filosofía”.

El hotel destinado a adultos no solo es vacacional. Sus huéspedes no solo buscan descanso, relajación o privacidad como algunos podrían pensar. Como muestra, el Hotel Rural Vía Natura de Cabanes, desde donde confiesan lo siguiente: “Muchos de nuestros clientes vienen a trabajar por la zona y se hospedan aquí porque saben que tienen un espacio tranquilo y limpio. Otros vienen para disfrutar de nuestra gran cocina. No se puede generalizar”.

Alojamientos especializados en público adulto en Castellón Shhh, en Onda. Motel de diseño ubicado junto a la autopista. Ofrece habitaciones elegantes con bañera de hidromasaje, registro de entrada automático, aparcamiento privado, servicio de recepción 24 horas y servicio de habitaciones 24 horas.

Queda claro por tanto que este tipo de establecimiento está muy en auge en los últimos años por las mayores condiciones de descanso que ofrece a sus clientes y favorecido por el acuciado descenso de la natalidad en Europa, y utiliza estrategias diversas para disuadir a los niños, toda vez que el modelo de negocio de los hoteles ‘adults only’ tiene un difícil encaje en la legislación española, pues se puede contemplar esta práctica como discriminatoria hacia los más pequeños. Para impedir que los pequeños lleguen a estos establecimientos se llevan a cabo diferentes tácticas como no ofrecer camas supletorias, camas, tronas, menús infantiles, personal de animación… “Para eso ya hay otros hoteles”, defienden desde este sector.