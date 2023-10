Un premio para los hogares y empresas que más reciclan o un castigo para aquellos que no lo hagan. Esas son dos de las vías que propone la Diputación de Castellón y ayuntamientos como el de la capital para fomentar al máximo la recuperación de la ingente cantidad de residos que se generan a diario y luchar contra el cambio climático. Así ha quedado de manifiesto este miércoles en la mesa redonda 'Municipalismo y medio ambiente' que se ha celebrado en la primera sesión del V Ecoforum que organiza Mediterráneo.

Moderada por Alfred Costa, director general de À Punt Media, la mesa de debate ha contado con la participación de José María Andrés, responsable de las áreas de Transición Energética, Energías Renovables y Medio Natural de la Diputación de Castellón; Sergio Toledo, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Castelló; y Xus Madrigal, concejal de Servicios Públicos del consistorio de Vila-real. Los tres han resaltado el papel esencial que cumple la administración local en materia de lucha contra el cambio climático y han reclamado más financiación para los ayuntamientos.

El moderador ha estructurado la mesa redonda en tres grendes bloques: agua, residuos urbanos y financiación municipal para llevar a cabo proyectos de mejora medioambiental. "Tenemos la responsabilidad de dejar a las próximas generaciones unas ciudades más habitables y saludables y ahí el papel de los ayuntamientos, grandes y pequeños, es clave", ha defendido el moderador.

Telegestión y digitalización

Para ahorrar agua, la Diputación plantea poner en marcha acciones como un plan de telegestión del ciclo del agua y ayudas a la renovación de infraestructuras. "Para el primer proyecto ya hemos pedido una subvención al Ministerio y ya se han adherido 126 municipios de la provincia", ha descrito. Otras medidas son campañas de concienciación ciudadana, digitalización de contenedores domésticos y penalización de consumos excesivos de agua (más de 250 litros al día).

Sergio Toledo, primer teniente alcalde de Castelló, ha apuntado que el consistorio trabaja para reducir el volumen de pérdidas de agua. "Lo hacemos a través de la renovación de las redes y de la mejora del control de fugas" ha expuesto al tiempo que ha explicado que el ayuntamiento utiliza agua regenerada para regar jardines municipales.

El concejal de Servicios Públicos de Vila-real ha puesto en valor la política de colaboración del consistorio con entidades como las sindicatos de riego y ha resaltado que la ciudad cuenta con 211 kilómetros de red de agua con una eficiencia del 80%. "Este porcentaje tan alto de eficiencia ha sido posible gracias a la implementación de medidas de control", ha descrito. Vila-real cuenta también con telecontadores y está desarrollando iniciativas de mejora de la calidad del agua.

El agua es un bien limitado que hay que proteger y el reciclaje de los residuos urbanos uno de los grandes retos a los que se enfrentan los ayuntamientos. "Queda muchísimos por hacer dado que somos una sociedad de usar y tirar", ha dicho Andrés que ha insistido en el "problema grave" que generan los voluminosos. El diputado se ha mostrado partidario de que a más reciclaje menos tasa de basuras, algo en lo que también ha ahondado Sergio Toledo. "Un eje prioritario para el ayuntamiento es a creación de una tarjeta verde con contenedores inteligentes que nos permita saber quién recicla más para rebajarle la tasa de residuos", ha comentado.

Faltan más recursos

El edil de Vila-real ha insistido en que a la hora de fomentar el reciclaje y mejorar la gestión de los recursos intervienen tres agentes: los políticos, los funcionarios y las empresas. También ha subrayado a necesidad de cumplir el Plan Integral de Residuos, alargar la vida de los electrodomésticos e implantar tecnología que permita ser más eficientes.

La hoja de ruta está clara, pero para ponerla en marcha hacen falta recursos. Y la administración local no siempre los tiene. "Si los ayuntamientos queremos hacer grandes cambios con los recursos propios no llegamos. Las subvenciones de Europa, el Gobierno o la Generalitat están muy bien, pero el problema es que son partidas puntuales que no se sostienen en el tiempo", ha defendido Sergio Toledo.

Xus Madrigal, por su parte, también ha defenfido que los municipios necesitan más recursos y ha apostado por poner en valor el papel de las concejalías de Medio Ambiente en "un momento de discursos negacionistas con el cambio climático".