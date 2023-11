Dos meses se cumplen ya del inicio de curso en las aulas de Castellón y el caos inicial de la falta de profesorado por las adjudicaciones a cuentagotas, y a punto y hora de iniciarse el curso, con 1.200 docentes de Primaria y Secundaria de la provincia sin saber cuál iba a ser su destino para el curso 2023/23, que arrancó el 11 de septiembre. Y, aunque la inmensa mayoría del profesorado ya está en sus puestos, colean aún plazas de difícil cobertura que ponen en jaque a muchos centros. A esto se suma ahora la casuística de las sustituciones, que no se están cubriendo en tiempo y forma, según algunos directores consultados, también de Primaria.

Movilizaciones

Ante esta situación que parece de nunca acabar en los IES de la provincia, los sindicatos han convocado este jueves concentraciones en Castelló, València y Alacant para exigir a las Conselleria de Educación y Función Pública la adjudicación de todas las plazas pendientes en los centros educativos, docentes, de atención educativa, y de administración y servicios.

Según Stepv, «aún hay muchos centros con problemas en la plantilla, a la espera de que se dé cobertura a estas plazas en los diferentes procedimientos de adjudicaciones continuas y de difícil cobertura». «La Conselleria arrastra desde verano problemas en las adjudicaciones regulares y eso acaba repercutiendo directamente en el centro, que se ve obligado a cubrir esa hora, pero sobre todo en el alumnado», señala su portavoz, Marc Candela.

Desde el primer día

Un ejemplo es el IES Álvaro Falomir de Almassora. «Faltan profesores desde el primer día, el alumnado de ciclos como el más perjudicado al no cerrase la plantilla», denuncia Marián Bermúdez, presidenta del AMPA, quien explica que «el aula de necesidades especiales, con una ratio superada, aún no tiene a todos los profesionales. En Informática, una baja por maternidad que afecta a ESO y FP Básica, no se cubre, lo mismo que otros tres profesores de ciclos». Y pone el acento en el alumnado de 2º de FP, que en marzo inicia las prácticas de unas materias que «llevan dos meses sin profesor». Por todo, el AMPA convoca una concentración el jueves a las puertas del centro.

Ahora, el personal no docente

Desde el IES Politècnic, su director, Jorge Bellés, explica que, sobre todo «falta puntualmente profesorado de difícil cobertura, con el problemón que ha habido este curso con los docentes de Informática, o Emergencias y Mecánica, porque muchos aspirantes sin plaza se desactivan y no quieren hacer sustituciones, o los aspirantes no tienen todos los requisitos que se piden, sobre todo en FP, como Soldadura». «El problema está ahora en personal de administración», destaca, señalando que en su centro todavía están «esperando».

Lo mismo dice Noel Manzanares, presidenta de la Asociación de Directores de Primaria de Castellón y de la Comunitat. «Urge cubrir el personal no docente», incide.