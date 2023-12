La patronal de la hostelería de Castellón critica la futura prohibición de fumar en terrazas

Vuelve el debate sobre el uso del tabaco en espacios públicos, aunque sean al aire libre. La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el objetivo de endurecer la ley antitabaco, de forma que ya no estará permitido fumar en terrazas. No se trata de una norma desconocida en la Comunitat, ya que durante los años de la pandemia estaba vetado el humo en estos recintos en el territorio autonómico. Desaparecida la preocupación social por el covid, decayó la norma este pasado verano --en algunas comunidades nunca hubo medida similar-- y transcurridos solo unos meses vuelve a estar el tema sobre la mesa.

Ashotur

Desde la patronal de la hostelería de Castellón, Ashotur, su vicepresidente, Luis Martí, muestra una valoración «negativa de la medida», cuya aplicación aún no tiene una fecha decidida. Considera que se debe «dejar espacio de ocio para los fumadores, y no se puede estigmatizar a quien quiera estar en un local de hostelería al aire libre con un cigarro».

Mientras, los locales de la provincia acogen este anuncio con pareceres muy variados. Los hay que no lo ven con buenos ojos, mientras que otros creen que va a tener un efecto positivo. Entre los últimos, de los negocios consultados destaca uno de la zona náutica de Burriana, Justyloki. «Cada vez somos menos los que fumamos, y cuando se levantó la prohibición, nosotros decidimos mantener la terraza libre de humos», explicó. Cree que los clientes «se amoldarán, como ya han hecho durante los años del covid».

Espacio abierto

En otro punto de vista está Héctor Jareño, del céntrico Amado de Castelló. No ve bien la prohibición «en un espacio abierto, donde no se molesta a quien no quiera oler el tabaco», y considera que cada negocio «debería tener libertad de decidir si deja fumar o no». Además, pone el acento en los «cambios continuos que hemos tenido en los últimos meses», que suponen un trastorno para los clientes y también para el personal de estos negocios, que deben responsabilizarse de que todos cumplan.

En cambio, Pura Tárrega tiene una postura intermedia. «Si se vuelve a prohibir lo acataremos, aunque será complicado al principio», sobre todo a la hora de «explicar a los que consuman en la terraza que si quieren fumar tienen que levantarse».

Norma común en toda España

Pese a ello, «la gente se acabará acoplando». Además, incide en que ahora será una norma de ámbito nacional, por lo que evitarán el enfado de clientes de otras comunidades, como ocurrió durante la pandemia.