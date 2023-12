Castellón recauda más por el tabaco en pleno debate sobre el veto a fumar en terrazas

La recaudación derivada de la venta de tabaco ha crecido este año en Castellón en pleno debate sobre la idoneidad de volver a prohibir fumar en terrazas de hostelería. La oenegé Nofumadores anunció el martes que ha presentado casi 188.000 firmas recogidas en toda España ante el Ministerio de Sanidad para reclamar que todas estos espacios, cubiertos o no, sean libres de humo por ley.

En concreto, los ingresos por comercialización de cigarrillos han aumentado casi un 5,5% en los once primeros meses del año en Castellón hasta situarse en 163.677.130 €. Aun así, las ventas de cajetillas se han contenido un 1,26% respecto al año anterior, aunque ha aumentado la venta de tabaco de liar (+2,44%). En total se han comercializado en Castellón 85.963 paquetes de cigarrillos diarias, 28,7 millones hasta noviembre. Sumando desde paquetes a tabaco de liar, los expendedores han comercializado 55 millones de unidades en la provincia.

Debate

Así las cosas, la división persiste entre los partidarios y detractores del veto al tabaco. Desde este último flanco, el presidente de la oenegé castellonense PATIM, Paco López, opina que «es un tema de salud pública y si el Gobierno lo quiere volver a prohibir está en el correcto derecho de proteger la salud tanto de los fumadores como, sobre todo, de los no fumadores». Asimismo, apeló a que las personas fumadoras se plantearan que el tabaco daña su salud». López fue más allá y defendió ampliar el veto en otros espacios como el interior de los automóviles. «Todo lo que favorezca la salud de la ciudadanía es un avance», dijo.

Por el contrario, Luis Martí, vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo Ashotur, abogó por la libertad de elección: «Sin duda creemos que la opción debería de ser personal. Hay que mantener espacios para todos y no vemos la necesidad de la prohibición».

A su vez, Arturo Bort, desde la asociación provincial de estanqueros, consideró que no está bien que se prohíba. Se puede regular para no molestar a los que están sentados y que haya un orden pero no es muy lógico el veto, porque en otros estados se permite y por el clima y ser España un país turístico no debería vetarse.

La Comunitat fue la última en alzar la restricción

El consumo de tabaco en las terrazas volvió a ser legal en Castellón, Valencia y Alicante tras la publicación el 2 de agosto de la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat. La Comunitat fue la última en levantar la restricción desde que el Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023 acordara la finalización de la crisis y de las medidas extraordinarias adoptadas. Sin embargo, el fumar o vapear en las terrazas tiene los días contados si sale adelante la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, de sacar del cajón el plan integral antitabaco, que contempla la prohibición a fumar en las terrazas de hostelería y lugares como playas o coches privados.

En la Comunitat evoluciona de forma similar

En la Comunitat los ingresos por venta de tabaco aumentaron en 2023 un 5,92% y en España, un 4%. Sin embargo, la venta de cajetillas ha descendido un 1,46% en la región valenciana y un 2,88% en España. En Alicante, la recaudación aumenta un 7,40% y en Valencia un 4,72%, mientras que las unidades bajan un 0,55 y un 2,29%, respectivamente.