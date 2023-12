La venta de test y remedios contra las infecciones respiratorias se ha incrementado en las últimas semanas, según informan desde las farmacias de Castellón.

El secretario del colegio de farmacéuticos, Jaime Alcalá, explica que "hay más patología respiratoria en general debido que ha habido un descenso claro de las temperaturas, una mayor relación social que hace unos meses... pero son situaciones que entran dentro de la normalidad propia de un invierno, aunque sí que es verdad que ahora se le pone nombre a las cosas". "Si se compara con un diciembre del 2019 se estará a la par, no habrá un incremento significativo, pero si se compara con la semana del puente de diciembre, probablemente sí".

En cuanto a los productos que más está demandando la gente, Alcalá señaló que son "antitusivos, mucolíticos, antigripales en general" lo que más están demandando los clientes. También agregó que se demandan más test de covid y gripe, para ponerle nombre a los síntomas. En comparación a hace tres semanas calculó que la venta de tests habrá aumentado en un 50%. "Pero hace tres semanas no teníamos ni la necesidad social de reunirnos de ahora ni tanta patología por todos estos cambios climáticos", añadió. Sin embargo, comparado con el mismo periodo del año pasado, el incremento no será ni del 10%. "Será en niveles similares a los del año pasado y bastante inferiores a hace dos años", añadió. El incremento de la venta de tests obedece, tanto a que hay más patología y por tanto, contagios y comunicaciones, con lo que personas que han podido estar en contacto con personas enfermas o que quieren asegurarse para no contagiar a sus posibles contactos. "Es una herramienta que tenemos que normalizar, que está a disposicición de los pacientes y que sirva para poner nombre a la patología", agregó apelando a no generar alarma social. "Gripe y covid hay, pero ello no implica que una sea más peligrosa que otra", añadió.

A su vez, desde la farmacia Asunción Vicente, ubicada en la avenida de Valencia de Castelló, corroboraron que hay un incremento de venta de este tipo de productos "como en todos los inviernos, porque se junta más gente en espacios cerrados". Además de test, también demandan tratamientos como antigripales, jarabes, bucofaríngeos, remedios contra la tos o pastillas para chupar.

Mientras, desde el colegio de farmacéuticos de Valencia constataron que se ha producido un importante incremento en la demanda de test de covid --de hasta el 90% en algunas farmacias-- si bien no hay problemas de abastecimiento.

Presión asistencial

El repunte de infecciones respiratorias se ha traducido en un aumento de la presión asistencial en las urgencias del General, según explicaron desde CCOO. Esto puede ocasionar un mayor tiempo de espera, además de problemas puntuales para el ingreso hospitalario por escasa disponibilidad de camas, si bien esto cambia día a día. Desde este sindicato temen un inicio de año duro no solo por el aumento de patologías respiratorias sino de todo tipo, ya que el alza de la presión en urgencias ya no es coyuntural sino estructural. Además, aún no se ha llegado al pico, por lo que vaticinan que la situación continuará en enero. «Ojalá nos equivoquemos», indicaron.

Añadieron desde CCOO que el General es el que soporta mayor presión y pueden darse casos de esperas de más de 12 horas para una cama y de cuatro para ser atendido en urgencias. En cambio, desde CSIF indicaron que los hospitales de Castellón tienen camas libres y se aguarda de 2 y 3 horas para la atención, incluso es inferior que otros años en las mismas fechas.

Castellón despunta

Como publicó Mediterráneo este jueves, tres de los cuatro departamentos de salud de Castellón superan la incidencia media, tanto autonómica como nacional. El que tiene la mayor tasa --por encima de 1.474 casos por cien mil habitantes-- es el sur --que se engloba dentro del área de Salud de Sagunt que abarca las localidades del Alto Palancia. Un escalón por debajo aparece la Plana y el de Castelló --con entre 1.337 y 1.474 casos por cien mil--. La media autonómica se sitúa en 1.329 casos, según el último informe de la Conselleria de Sanitat, que se actualiza cada martes y no recoge los efectos de las comidas navideñas. Y la estatal es de 793,9.