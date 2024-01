La edad media de las viviendas en uno de cada 10 municipios de Castellón roza el siglo

Más de la mitad de los municipios de Castellón (70) cuentan con un parque inmobiliario envejecido, pues en un 52% de ellos las viviendas tienen una edad media superior a los 70 años. El extremo se da en uno de cada diez pueblos (16), el 12%, en concreto, donde la longevidad de los inmuebles residenciales roza el siglo de vida, siendo superior a los 90 años de antigüedad.

En este ránking, los pequeños enclaves del interior, en zonas rurales, son los que acaparan, en distinto estado de conservación, las casas más viejas. Villores es el nº1, con una edad media de sus construcciones de 104,4 años; y le sigue en 2º puesto Palanques, con un índice de 101,5 años; dando la coincidencia de que ambos se encuentran en la comarca de Els Ports. De hecho, la lista de los 16 con casas más antiguas (ver infografía adjunta) se corresponde con las demarcaciones de Els Ports, Alto Mijares y Alt Maestrat, afectadas a su vez por el fenómeno de la despoblación.

En base a los datos del Censo de Población y Viviendas, Castellón cuenta con 446.874 viviendas, de ellas, casi la mitad, el 47%, no son principales. La edad media en general de estos hogares es de 42 años desde su construcción.

Villores, el pueblo nº1 con más viviendas centenarias

La pequeña localidad de Villores, en la comarca de Els Ports, es, según las estadísticas, el municipio de Castellón con un mayor número de inmuebles centenarios. Un récord que hace que la localidad haya tenido que remodelar y restaurar sus casas para adaptarlas al siglo XXI.

La longevidad de sus viviendas, sin embargo, no supone que estas se encuentren en mal estado, más bien al contrario, explica el alcalde, Ivan Guimerà: «Nuestras casas son viejas, como la mayoría de nuestros habitantes, pero están en muy buen estado. Las familias las han ido arreglando y salvo excepciones están todas bien para vivir».

«El Ayuntamiento compró casas y las arregló para alquiler público; y ha recibido otras en herencia»

En este sentido, el edil explica que muchas de estas edificaciones son segundas residencias y viviendas estivales. «Las hay que no están ocupadas en invierno, pero las familias que residen en otras ciudades las tienen muy arregladas para estancias de fin de semana o de largas temporadas, sobre todo, en verano», dijo.

El propio consistorio ha comprado vivienda para consolidar la oferta pública. «Hemos adquirido alguna casa que estaba en mal estado y tras su remodelación ahora tenemos vivienda pública que podemos alquilar», explica. Otro extremo que se ha dado es que el propio ayuntamiento ha recibido inmuebles como herencia. «Algún vecino dejó su casa al pueblo en el testamento y han sido propiedades que han pasado al erario público y serán restauradas para ser utilizadas como vivienda pública», ejemplificó. Un cambio posible «gracias a las ayudas que en los últimos años ha posibilitado la Generalitat», agradeció. El pueblo, con su esencia bucólica y su récord de casas longevas, se posiciona para atraer turismo en verano o invierno. Informa: JAVIER ORTÍ

Guía interactiva sobre la edad media de las viviendas en cada uno de los 135 municipios

Informe obligatorio

Los inmuebles de uso residencial con antigüedad superior a los 50 años (medio siglo) deben contar con un Informe de Evaluación del Edificio (IEE), a modo de ITV para verificar su estado de conservación y si deben realizar alguna obra para evitar riesgos como desprendimientos, etc. En este sentido, desde la Generalitat se canalizan las ayudas europeas para estos informes. Esta semana la directora general de Vivienda, Ana Isabel Caballer, ha dado a conocer que en Castellón se han presentado 467 solicitudes y tras denegar 15 y otras 46 que no han subsanado errores, se han concedido 394, el 19,4% del total de la Comunitat y con 131.118 euros para la provincia. Se han beneficiado particulares y comunidades de vecinos por edificios. En la Comunitat se han repartido 906.004,50 euros para 2.206 solicitudes para tal fin: 394 peticiones de Castellón, 423 en Alicante; y 1.209 en Valencia.

Asimismo, Caballer concretó que en Castellón se recibirán ayudas de las siguienes cuantías: las comunidades de propietarios, unos 1.049 euros (349 básica y 699 de adicional); y los particulares, 330 euros (110 de básica y 220 euros de complementaria).

Despoblación y rehabilitación

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Castellón (APECC), David Ruiz, explicó que «el problema a la hora de rehabilitar son los propietarios. No es fácil porque en una comunidad no todo el mundo se pone de acuerdo. Hay ayudas potentes de la Unión Europea, de los Next Generation, pero el plazo acaba en 2026 y eso ya está ahí; además falta mano de obra». «Otro factor es que la gente recién llegada a España o de edad avanzada no dispone de medios económicos para invertir en rehabilitar. Y en los pueblos, con el fenómeno de la despoblación, a no ser que se revierta ese proceso, es muy poca la gente que reforma. A veces alguna como segunda residencia o con fin turístico, pero si no tienes allí empleo no inviertes en la casa para ir a vivir allí. El presupuesto depende de cómo esté la estructura, puede tener patologías al ser más antigua, etc. Los tipos de interés están altos y se pueden retraer la demanda; los materiales siguen caros; y nos preocupa el sector del azulejo porque potenciales clientes nuestros dependen de la cerámica. Y eso nos afecta. Veremos cómo se soluciona", reflexionó.

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria de Innovación, «está gestionando 210 millones de euros para impulsar la transición energética». El plazo acaba el 31 de diciembre o hasta agotar presupuesto, de 6,1 millones. La Comunitat cuenta con 389 municipios de reto demográfico: 118 Castellón; 189 Valencia; y 82 Alicante.

El mercado de 2ª mano dinamiza las reformas

Andimac (la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción) recoge en su último informe --publicado por la plataforma de inteligencia competitiva para el sector cerámico, Vigilancer-- que el 70% de las viviendas compradas de segunda mano han sido reformadas. Y es que este tipo de inmuebles suele tener una mayor antigüedad y requerir por tanto una puesta a punto. «El mercado de las reformas del hogar ha crecido en este 2023, pero el coste ha aumentado y en el 55% de los casos ha sido necesario financiar el servicio (un 8%, en el caso de mejoras de eficiencia energética en la casa», apuntan desde Andimac.

Andimac sitúa en 4.014 euros el gasto medio por hogar en obras de mejora El coste, entre materiales y servicios, ha subido un 10%

¿Dónde? Eficiencia energética, cocinas y baños

Gran parte de esta puesta a punto tiene como objetivo la colocación de sistemas de energías renovables, electrodomésticos y sistemas de iluminación más eficientes; así como cocinas y baños. Otras obras consisten en redistribuir estancias para aprovechar más el espacio disponible.

¿Cuánto? Desde los 1.603 hasta los más de 5.700 €

La inversión media que, según Andimac, se destina a una reforma en la actualidad ronda los 4.014 euros. Es el gasto principal en lo que a mejoras se refiere, y el nº1 de lejos si se compara con servicios de viajes (991€) , cocina y muebles (831) y decoración (636). En cualquier caso, el presupuesto difiere mucho y precisamente las estancias que más se ponen a punto son también las que implican un mayor desembolso: 5.743 y 5.425 euros, respectivamente, cocina y baño. Si se analiza el salón el gasto en este caso es menor, de unos 3.503 euros; mientras que alguna pequeña obra en el dormitorio ronda los 1.603, pero es que además es donde al final menos se suele intervenir.

Principales subidas: materiales y mano de obra de carpintería

Los materiales que se emplean para reformar el hogar se han encarecido un 10% en los últimos dos años, entre 2021 y 2023, siendo además el elemento cuyo coste más se ha disparado. A continuación, estaría la mano de obra de carpintería, un 6,8%; trabajos de electricistas, un 4,7%; y en un porcentaje muy similar, el servicio de los fontaneros, un 4,5%.

Rehabilitación: más casos en pisos de menos de 47 años

Las intervenciones de rehabilitación integral, según un sondeo de la web Habitíssimo que recoge Vigilancer, se dan más frecuentemente en viviendas de entre 47 (el grueso) y 66 años (las que superan esta edad, menos). Al ser de más calado, el presupuesto ronda los 68.000 euros y va desde aislamiento térmico de fachadas y cubiertas a renovar ventanas, balcones, terrazas o climatización y placas solares.