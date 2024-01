Faltan enfermeras ante el colapso por el incremento de casos de gripe y el covid y el aumento de la vacunación en Castellón, Valencia y Alicante. El sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que las plantillas actuales de esta especialidad en Urgencias son insuficientes para atender la gran cantidad de pacientes que permanecen en las salas de observación esperando una cama libre.

Igualmente, señalan, en las plantas de los hospitales de la Comunitat no se han reforzado las plantillas o lo han hecho de forma insuficiente. Así, se están ingresando pacientes en servicios diferentes a los de su patología y hay pacientes con complicaciones respiratorias que acaban en servicios como Cardiología o Urología.

Asimismo, señalan, en los centros de salud hay largas esperas para conseguir una cita. "Son muchos los pacientes que se acercan con la esperanza de que se les visite sin cita y cientos los que acuden de urgencia a los Puntos de atención continuada PAC (urgencias de los centros de salud)", señalan desde este sindicato. Como ha publicado este jueves Mediterráneo, las enfermedades respiratorias están tensando los centros de salud con un aumento de las urgencias del 50%.

Saturación

Según este sindicato, las consultas de enfermería están saturadas porque no se aumentan las plantillas y las mismas enfermeras que pasan consulta, atienden los domicilios, las curas, etc son las que están vacunando. Asimismo, denuncian que no se cubren las bajas en caso de contagio, en general. Tampoco, denuncia, se ha establecido un plan de contratación para hacer frente a la saturación y a las bajas. Aunque denuncian que hay enfermeras doblando turnos, según señala, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, se ha eliminado los módulos adicionales de refuerzo aplicados durante el Gobierno anterior para momentos de presión asistencial.

Falta de previsión

Asimismo, acusan a la administración autonómica de falta de previsión ya que estos picos se producen año tras año y es previsible que aumenten los casos ante la llegada del frío y la vuelta a las aulas.

Mascarilla y vacunódromos

Entre otras medidas que defienden se encuentra explicar a la población la necesidad de usar la mascarilla, evitar las aglomeraciones sin mascarilla (transporte público, etc)- y haber iniciado la vacunación de covid y gripe sin cita previa mucho antes, o incluso volver a abrir los vacunódromos a mediados de diciembre (antes de los contactos navideños) contratando enfermeras para ello-.