Vuelve el colapso en las ITV de Castellón: Más de dos meses para una cita

Los retrasos en la inspección técnica de vehículos (ITV) de Castellón se están convirtiendo en un problema estructural para el que la Administración, al menos de momento, no encuentra una solución. En verano, la demora para una cita llegó a los dos meses. Las colas volvieron a repetirse el pasado octubre y ahora ocurre exactamente lo mismo. Si un conductor pide una cita por internet en la ITV de Castelló y Vila-real el primer hueco libre que le sale es el 10 de abril, mientras que en Vinaròs la demora es de tres semanas.

Para pasar la ITV obligatoria hay que armarse de mucha paciencia y el colapso casi permanente del servicio está provocando el enfado de los usuarios. A los que tienen mucha prisa solo les queda acudir a cualquiera de las estaciones a primera hora de la mañana e intentar pasar la inspección sin cita. Otra opción es desplazarse a las provincias de Teruel o Tarragona, donde la demora es mucho menor. «En Vila-real me han sugerido que mire en Sagunt, pero allí también está todo completo hasta abril. Me estoy planteando ir a Cantavieja», explica una conductora de Burriana cuya ITV caduca a principios del próximo mes de marzo.

Otro conductor, esta vez de Castelló, denuncia que lleva varios días intentando sin éxito contactar por teléfono con la estación de la ITV de la capital. «No hay manera de que te atiendan. Y por internet no hay hueco hasta mediados de abril», se queja este usuario que por motivos laborales tiene que coger el coche a diario y al que no le va a quedar más remedio que exponerse a una multa.

El colapso en la ITV, cuyo servicio está gestionado desde hace casi un año por la Generalitat Valenciana (a través de la empresa pública Sitval), no sorprende en nada a los sindicatos, que achacan las demoras tanto a la falta de personal como al déficit de instalaciones. Y la solución, aseguran los representantes de los trabajadores, es mucho más compleja de lo que en un principio podría parecer. «Sitval es una empresa pública y para ampliar plantilla hay que cumplir toda una serie de trámites», explica Pep Cloquell, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-PV, quien aduce que la Conselleria de Industria e Innovación abrirá en breve una bolsa de trabajo para cubrir las vacaciones y las bajas de los trabajadores, tal y como ya hizo el pasado mes de junio.

La contratación en una empresa pública no es tan sencilla como en una compañía privada y, además, cuando Sitval tomó las riendas de la gestión de las ITV se encontró con que las antiguas concesionarias echaron mano durante años de mucho personal temporal. «Sitval solo pudo asumir a los trabajadores fijos, así que la merma de plantilla es importante», añade el responsable de CCOO.

Además de aumentar la plantilla, la solución al colapso pasa también por aumentar la cifra de instalaciones. «Hacen falta más ITV porque, por mucho que dotes de personal a una instalación, si esta no tiene suficiente espacio para realizar la inspección no solucionas absolutamente nada», argumenta Cloquel que apunta asimismo que la Conselleria es consciente del déficit de infraestructuras y ha anunciado que este año se llevarán a cabo algunos proyectos.

Más telefonistas y cambios en la web

El departamento que dirige Nuria Montes trata de acelerar la contratación de más personal y también está ultimando un proyecto para agilizar las citas por internet. «Estamos licitando un contrato para poner en marcha un nuevo software informático que permita agilizar el sistema», describen desde la Conselleria. La previsión es que pueda estar operativo a lo largo de este mismo mes.

Además, y conscientes de que no siempre es fácil contactar con la ITV vía telefónica, también se va a doblar el número de telefonistas del servicio de call center, pasando de 11 a 22 trabajadores, algo que también esperan que suceda en las próximas semanas.