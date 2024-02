El aeropuerto de Castellón perderá "temporalmente" dos de las rutas estivales operadas por la compañía de bajo coste Wizz Air por cuestiones técnicas.

Así lo han confirmado a Mediterráneo fuentes de la aerolínea, desde la que han apuntado que están afectadas las conexiones de Castellón con Budapest (Hungría) y Katowice (Polonia) dentro de una serie de rutas dentro de toda su red.

El motivo

El motivo de las cancelaciones, cuya duración final no se ha concretado, se debe según Wizz Air a "las inspecciones de motores Pratt & Whitney previstas para los próximos meses". No obstante, fuentes de Aerocas preguntadas sobre esta cuestión han asegurado este viernes que el futuro de ambas conexiones todavía está por concretarse y aún no hay nada cerrado.

Wizz Air ha defendido que "ha hecho todo lo posible para minimizar las interrupciones para los pasajeros, implementando los cambios de horario necesarios varias semanas antes de las fechas de salida". También ha apuntado que "todos los pasajeros afectados que reservaron directamente con la aerolínea serán informados sobre los cambios por correo electrónico y SMS y se les ofrecerá cambiar la reserva o recibir un reembolso".

Compensación con nuevas líneas

No obstante, las supresiones de Wizz Air se verán compensadas con las tres nuevas rutas que está previsto que se activen también para el verano del 2024 desde Castellón. Se trata de las nuevas conexiones a Milán y Berlín que operará Ryanair, además de la ruta que sumará Volotea a Bilbao. Wizz Air seguirá prestando por ahora las conexiones a Roma Fiumicino y Bucarest (Rumanía), cuyos billetes ya se encuentran a la venta.

Puede de hecho que no sean las únicas novedades para este año, pues el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en su última visita a la provincia puso sobre la mesa el interés existente de aerolíneas por incorporar más vuelos.

Mientras, durante la actual temporada de invierno se mantienen activas las líneas a Londres, Bruselas y Düsseldorf Weeze de Ryanair, además de la de Bucarest de Wizz Air y la de Madrid de Air Nostrum - Iberia.