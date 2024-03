Los sindicatos del azulejo estudian otros dos días de huelga para finales de marzo

¿Nueva huelga a la vista? Los delegados sindicales de UGT y CCOO del sector azulejero de Castellón se reunirán en asamblea el próximo 15 de marzo para establecer un nuevo calendario de movilizaciones ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Así lo acordaron este jueves desde las federaciones de Industria de ambos sindicatos que aseguraron que, entre las medidas que se analizarán en dicha reunión, está la convocatoria de dos o tres jornadas de huelga a finales de este mes.

Antonio Miguel Durán, secretario general de UGT FICA de Castellón, ha asegurado que en las asambleas de los delegados sindicales y en la posterior reunión del 15 de marzo se analizará la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones. "Mientras la patronal cerámica no nos llame, que de momento no lo ha hecho, y ponga sobre la mesa una oferta que mejore sustancialmente las condiciones salariales y laborales de los trabajadores seguiremos planteando acciones de protesta", ha explicado al finalizar la reunión de este martes. Y entre las medidas de presión no se descartan "dos o tres días de huelga" que se celebrarían "a finales de marzo o principios de abril".

Además de acodar la celebración de asambleas el 15 de marzo, en el encuentro que han mantenido este martes los sindicatos se han analizado los resultados de la protesta a las puertas de la feria Cevisama y las dos jornadas de huelga que tuvieron lugar el miércoles y viernes de la pasada semana. "Tanto la protesta como la huelga fueron un éxito", ha dicho Durán que ha añadido que el objetivo de los dos días de huelga era parar la producción y las tareas de carga, "algo que se consiguió".

Disparidad de cifras

El pasado viernes, tanto UGT como CCOO cifraron el seguimiento del paro en el 90%, aunque la patronal azulejera rebajó esa cifra al 9%. Y en la huelga del miércoles ocurrió lo mismo. Los sindicatos aseguraron que fue secundada por el 80%, mientras que desde Ascer estimaron el seguimiento en el 7,53%.

El origen del conflicto está en la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos reclaman un alza salarial del 10% d para los años 2023, 2024 y 2025. La última propuesta de la patronal, pasa por una subida del 2,8% solo para 2023 con una reducción de ocho horas anuales de las 1.776 establecidas en este momento, o bien un 3,1% sin reducción de horas.