El testimonio de un castellonense en el día del Síndrome de Down

Vicent Gomis Melchor es un joven de Xilxes que está realizando prácticas en el Bar Restaurante Ones de esta localidad. Este joven quiere trasladar su testimonio en el Día Mundial del Síndrome de Down. "Me gustaría que hubiera más igualdad entre las personas, tengan o no discapacidad; que no haya faltas de respeto hacia nosotros", apunta. También le agradaría que los empresarios contrataran a más personas con Síndrome de Down.

"Empecé el lunes 11 y ya llevo unas cuantas semanas", explica. "Estoy haciendo horario de comidas, de 12.00 a 16.00 horas", manifiesta. La puntualidad es un aspecto que cuida con el máximo interés. Por ello, come a las 11.15 y ya a las 11.30 ó 11.40 se dirige al bar. "Si me dicen que entro a las 12.00 tengo que llegar antes", explica.

Vicent Gomis hace prácticas en el restaurante pizzería Ones de Xilxes

Un día normal, explica, "pongo tenedores y cuchillos en las mesas, junto con los vasos". Una vez preparadas las mesas, queda esperar a que sea la una para abrir y esperar a lleguen los comensales. "Cuando se sientan retiro las hojas de las reservas y les pregunto a los clientes qué quieren beber. Luego paro un momento para ver lo que quieren de comer, envío el pedido a la cocina para la mesa correspondientes y también hago cafés y manzanillas", señala. Afirma que le gusta su trabajo. "Es muy importante para mí", afirma.

Su relación es buena con sus compañeros de trabajo. "Personalmente llevo una relación tranquila, normal; ellos me orientan y me dicen lo que tengo que hacer", explica. Respecto a los clientes, señala, "al verme por primera vez trabajando, como somos gente conocida se sorprende y está muy contenta conmigo", declara.

Gomis forma parte de un programa de formación en el sector turístico, dentro del Curso de Transisición a la Vida Autónoma, impulsado por la Fundación Síndrome de Down en colaboración con la ONCE.

Gomis es una persona con muchas inquietudes, le apasiona la música y el deporte. "Juego al pádel, martes y jueves, de 19.30 a 20.30 horas", concreta. "Me gusta mucho salir por ahí con mis amigos o con la familia.

Además, toca el trombón de pistones en la Unión Musical Santa Cecilia de Xilxes. Recuerda que recientemente fue a tocar a las fallas de Burriana. Además, está dando clases de piano. Y en abril, "voy a descansar un poco, porque soy clavario y hago la fiesta aquí en Xilxes", añadió.

La Fundación Síndrome de Down, que atiende a 197 personas con este síndrome.