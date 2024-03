No abrir piscinas y daños en el campo: los efectos de la sequía en el interior de Castellón

El gesto cotidiano se repite con aparente normalidad en las casas de algunos municipios del interior de Castellón: se abre el grifo y sale agua. Pero este elemento no surge de los manantiales y pozos del término, que se han quedado bajo mínimos por la prolongada sequía, sino de cubas que tienen que transportar el agua para abastecer a la población. En Xodos, la operación se repite «desde hace un año y medio», comenta su alcalde, Miguel Ferrer. «Tenemos que llenar el depósito con 10.000 litros al día, y en el verano pasado llegamos a los 50.000 diarios, porque en esta época se multiplica la población», añade. De unos 60 vecinos que residen habitualmente entre los 114 empadronados se pasa al medio millar.

La población no ha sufrido hasta ahora recortes, pero Ferrer avisa de que se plantean «restringir el agua por las noches, para optimizar al máximo, y también nos planteamos no abrir la piscina este verano, a pesar de que se pierde un atractivo en estos meses».

Panorama desalentador

Con este panorama, al alcalde de Xodos no le sorprende la declaración de «situación excepcional» por sequía anunciada esta semana desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). También lo pasan mal en Ares, donde el rellenado del depósito también se ha convertido en un hecho cotidiano. Dice su alcalde, José Luis Marqués, que apenas ha vuelto a llover «desde el pasado mes de junio, y desde noviembre hemos tenido que traer cubas», indica. La Semana Santa «será la prueba de fuego» para ver si con las actuales medidas son capaces de atender a la población y a todos los que acuden para pasar unos días de descanso: «No sabemos lo que haremos para verano, pero habrá que estudiar tomar medidas si no llueve; con los nueve litros del lunes no se cambia la situación».

El Ayuntamiento de Ares recurre a cubas para garantizar el consumo humano y peligra el abastecimiento para los animales. / Mediterráneo

Los problemas con el suministro se dan también en Torre d’en Besora, Costur, Xodos, la Jana, Canet, Pina de Montalgrao o Benafigos. Son los municipios que, según los datos de la Diputación, fueron beneficiarios de las ayudas del 2023. Un importe que asciende a 141.572 euros, con Xodos y Torre d’en Besora como los pueblos que han tenido que recibir más recursos para hacer frente a un coste difícil de asumir para puntos pequeños.

Cosecha

La situación de estos municipios no es la generalizada en Castellón. De hecho, la CHJ explica que el consumo urbano está garantizado para este verano. Situación diferente es la del campo. El secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, menciona que ya hay cultivos «muy afectados, como la almendra en el Palancia, que no dará fruto en la próxima campaña. En puntos de Chóvar y Alfondeguilla hay árboles que solo tienen ramas, cuando tendrían que estar brotados».

Olivos del Palancia, sin ramas cuando deberían estar brotando. / Mediterráneo

El estado del olivar «no es tan crítico, pero lo puede ser si no hay pronto lluvias». Del episodio de la última semana solo menciona «el beneficio que causó en las hortalizas, y el ahorro de algún riego en los cítricos». Es ahí donde enfoca la preocupación Peris, ya que se plantea «una situación inédita en los últimos años, puesto que hasta ahora los cultivos de regadío siempre habían estado tranquilos y con agua suficiente, mientras que ahora se habla de la posibilidad de aplicar restricciones de riego». De tomarse esta decisión, «afectará al calibre de los cítricos». El deseo es que la primavera lleve un agua que ha caído en cuentagotas desde hace demasiado tiempo.

Barrachina exige al Gobierno que haga inversiones hídricas

La presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina, urge al Gobierno a invertir. «Es intolerable que rehúya de sus obligaciones y no ejecute las inversiones previstas que ayudarían a frenar esta situación crítica», mencionó. Entre estas obras, detalló la ampliación del pantano de Arenós «adjudicada por 9,7 millones de euros y que ha quedado en suspenso privándonos de 10 hectómetros cúbicos adicionales en un pantano que garantiza el riego a 30.000 hectáreas de la Plana de Castellón». También reivindica el uso agrícola de la balsa del Belcaire, con 2,2 hectómetros cúbicos. Por ello, en el Senado se ha presentado una propuesta en este sentido, a través de Vicente Tejedo. Según Barrachina, «estamos alertando desde hace meses de la falta de lluvias y la caída del agua embalsada. Y desde el PSOE, Pedro Sánchez parece ignorar estas alertas porque parece más ocupado en diseñar una amnistía que blinde su presidencia que en permitir el riego de los campos, el abastecimiento del ganado y el agua potable que da la vida a nuestros pueblos».

Mientras, afirmó que desde la Diputación de Castellón se toman medidas para paliar esta delicada situación, con «casi 40 millones de euros durante esta legislatura para garantizar abastecimiento, sondeos y acciones complementarias en diferentes localidades a fin de anticiparnos al problema».

