El PSPV acusa a Barrachina de deslealtad: "Su oposición siempre fue destructiva y carroñera"

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón ha acusado a la presidenta de la insititución provincial, Marta Barrachina, de "deslealtad" y de "arrinconar a la oposición" en asuntos como la organización del Día de la Provincia.

En este sentido, el portavoz socialista en la corporación provincial, Samuel Falomir, ha reprochado al ejecutivo del PP que "no haya dado cuenta de los cambios en Junta de Portavoces ni se haya comunicado oficialmente el nombramiento de la Alta Distinción de 2024 a los grupos que conforman el Pleno provincial".

"El viejo PP de Barrachina ha roto con el talante abierto, dialogante y transparente del anterior presidente socialista, José Martí, que siempre llevó esta cuestión a la Junta de Portavoces para que todos opinaran y se sintieran parte de esta institución", ha afirmado Falomir, según ha indicado su formación en un comunicado.

El diputado socialista ha lamentado que "en los nueve meses que lleva Marta Barrachina en el Palau de les Aules ha instaurado una línea muy sectaria en la Diputación que va más allá de estos hechos". "Son múltiples los actos organizados por la corporación provincial a los que no se nos invita o directamente se nos comunica la celebración a pocas horas de comenzar el acto", ha asegurado.

"Es triste que nos tengamos que enterar de muchas cuestiones a través de notas de prensa y esto dice mucho de la forma de entender la política que tienen los actuales gestores de la Diputación. Esperamos no enterarnos del resto de condecoraciones a través de un comunicado", ha manifestado.

Por otro lado, Falomir ha ironizado sobre el cambio de fechas del Día de la Provincia de mayo a septiembre. "Barrachina, la pasada legislatura, criticó la decisión del PSPV de darle identidad propia a esta fecha y sacarla de las fiestas de la Magdalena de Castelló "para que no quedara diluido entre tantos actos oficiales y para no contraprogramar a la entrega de distinciones del Ayuntamiento de la capital", ha señalado y ha agregado: "Al final el tiempo nos da la razón, no han devuelto el acto institucional a marzo y esto demuestra que su oposición siempre fue destructiva y carroñera".

En este sentido, ha considerado que "la actitud de Barrachina es una falta de respeto a la oposición y a la propia institución" y ha lamentado que la presidenta "haya aprendido tan poco de su antecesor Javier Moliner y tanto de Carlos Fabra". "No se puede gobernar de espaldas a la mitad de la población de Castellón", ha criticado.

Samuel Falomir, en nombre del grupo socialista, ha trasladado su felicitación a Traver Calzada por la condecoración "muy merecida" y que "reconoce la trayectoria pictórica de un genio del arte que ha dado luz y majestuosidad a la concatedral de Castelló, el Palau de la Diputación y que deja una obra incomparable a nuestra sociedad".