Los empresarios de Castellón apuestan por una oferta «viable» y de un grupo textil para Marie Claire

La decisión del fondo de inversión madrileño C2 Private Capital de retirar la oferta de compra de Marie Claire días después de que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el principal acreedor de la textil, presentara alegaciones por considerar «escasa» la operación ha provocado toda una serie de reacciones a favor y en contra de la Conselleria de Hacienda, el departamento del que depende el banco de la Generalitat. El grupo inversor, los sindicatos y el PSPV responsabilizan al Consell del fracaso de la operación, aunque los empresarios lo ven de otra manera. La Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana (CEV) en Castellón considera «lógica» la actitud de la Generalitat Valenciana y apuesta para salvar Marie Claire por una empresa con experiencia en el sector textil y con un plan de negocio viable.

Luis Martí, presidente de la CEV en Castellón, cree que lo normal es que la Conselleria de Hacienda vele por el dinero público. «Estamos hablando de que Marie Claire debe 22 millones de euros al IVF y lo razonable es que, dado que la oferta de C2 no asumía la deuda, el IVF pregunte por esa cuestión», explica mientras se pregunta qué hubiera pasado si el inversor, tras adquirir la unidad productiva de la textil de Vilafranca y no pagar la deuda, la hubiera vendido al cabo de unos meses. «Entonces no habría ni empleo ni dinero público», reflexiona Martí.

La retirada de la oferta por parte de C2 implica que Marie Claire vuelve a la casilla de salida. El procedimiento concursal en el que se halla inmerso la textil desde septiembre continúa su curso y contempla que se pueden presentar nuevas ofertas, aunque los empresarios no son nada optimistas. «Cada día que pasa resulta más complicado, aunque todo es posible», explica Martí que considera imprescindible que esta hipotética nueva oferta debería venir de un grupo con experiencia en el sector textil (C2 se constituyó en 2022 y se dedicaba, entre otros negocios, a la hostelería y la elaboración de vinos), solvente y con un plan de negocio detallado y viable.

Reacción del Consell

Quien también ha hablado sobre la centenaria textil de Els Ports y su futuro ha sido la consellera de Hacienda. Ruth Merino asegura que la Generalitat valenciana está poniendo «todo de su parte» para mantener la viabilidad económica de Marie Claire y del empleo.

La también portavoz del Ejecutivo valenciano muestra asimismo su deseo de que el proceso judicial del concurso de acreedores acabe «con alguna propuesta de algún inversor que le diera esa viabilidad y esa sensibilidad a la empresa». «Por supuesto que estamos muy preocupados por el empleo y por la continuidad de la empresa», insiste Merino.

La consellera defiende que la Generalitat está haciendo todo lo que está en su mano pero los trabajadores, que hace tan solo quince días decidieron por mayoría prorrogar otros tres meses más el ERTE para garantizar la viabilidad de la operación del grupo madrileño, culpan al Consell del fracaso de la operación. «La Generalitat ha cometido un error. Teníamos una oferta en firme para sacar adelante la empresa y ahora ya no hay nada», apuntan desde UGT.

Suscríbete para seguir leyendo