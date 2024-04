Marie Claire apura los tiempos: tiene hasta el día 30 de abril para recibir ofertas

Hay un proverbio que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y a esta frase se aferran estos días los 72 trabajadores de la textil de Vilafranca que siguen en ERTE hasta finales del mes de junio y toda la comarca de Els Ports, a los que solo les queda esperar un milagro en forma de oferta de última hora que salve a la textil de su desaparición. El problema es que el tiempo corre claramente en su contra. Si antes del 30 de este mes ningún inversor muestra interés por adquirir la fábrica y la marca llegará la liquidación.

Si el fondo de inversión C2 Private Capital no hubiera retirado sorpresivamente la oferta que presentó a finales de marzo ante el juzgado de lo Mercantil número uno de Castelló, este lunes la magistrada se habría pronunciado sobre la operación. Pero la decisión del grupo madrileño, que se produjo tras las alegaciones presentadas, entre otros, por el Instituto Valenciano de Finanzas (a quien la textil debe más de 22 millones de euros) ha provocado que el procedimiento concursal siga su curso y todavía quede algo de tiempo para que se presenten ofertas.

Jordi Casserras, administrador concursal de Marie Claire, es de los que piensan que a día de hoy la textil de Vilafranca «tiene vida y futuro». De hecho, explica que cualquier inversor interesado en adquirir la empresa puede presentar una oferta hasta el 30 de abril. «A partir de este día se abrirá el periodo de liquidación», dice mientras sentencia que la compañía «no está en liquidación, sino en concurso de acreedores».

El milagro aún es posible, el calendario indica que aún quedan 21 días, pero los trabajadores no son nada optimistas. «Es prácticamente imposible que haya una nueva oferta de compra. Si un grupo inversor potente tuviera interés en la empresa a estas alturas ya lo habría manifestado. Desgraciadamente vamos hacia la liquidación», explican fuentes sindicales.

Lo cierto es que la decisión de C2 de dar marcha atrás y retirar la oferta ha supuesto un jarro de agua fría para los trabajadores, que a principios de marzo acordaron prorrogar tres meses más el ERTE para dar viabilidad a la operación del grupo madrileño. «Estamos muy desilusionados. Llevamos dos intentos fallidos de reflotar la empresa y ya no sabemos qué pensar. Nos sentimos decepcionados tanto con la administración, que pensamos que no ha hecho todo lo posible, como con el grupo inversor, que no ha actuado de manera limpia», añaden.

Segunda compra fallida en un año Al grupo inversor que pretendía comprar Marie Claire las cosas no le salen demasiado bien. La semana pasada, en plena Semana Santa, decidió retirar la oferta de compra de Marie Claire y hace justo un año se quedó sin adquirir Clarel, la cadena de perfumerías del grupo DÍA. Las dos empresas llegaron a un acuerdo a finales de 2022 por el que el fondo compraba por 60 millones de euros las 1.015 tiendas Clarel, aunque finalmente DIA no lo vió nada claro y acabó cancelando la venta «por incumplimiento de condiciones» por parte de C2.

Suscríbete para seguir leyendo