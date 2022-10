La gaiata 3, Porta del Sol, ha apostado por Laura Martínez Bárcena, de 29 años y estudiante del Máster Universitario de Profesora de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con la especialidad de Geografía e Historia en la UJI, como madrina para el 2023.

La joven representante entró en el mundo de la fiesta de la mano de la gaiata 19, donde fue dama de sector y madrina de honor, y su hermana, Leire, madrina. En el 2012, junto a sus padres, Tere y José Luis, entraron en Porta del Sol, que los acogió «con los brazos abiertos», destaca. Fue en este sector donde en el 2013 fue madrina infantil «con una experiencia inolvidable», asegura. Tras años vinculada a la comisión colaborando en todo momento, ahora vuelve a ocupar el trono de la gaiata 3, esta vez como madrina mayor.

«Este año, el décimo aniversario de mi madrinazgo, tengo el honor de repetir como máxima representante de mi sector, en el que llevo mucho tiempo y sin el que no me imagino vivir las fiestas de la Magdalena», afirma la joven. «Tengo la suerte de estar acompañada de mi comisión, con los que tantos momentos he compartido, con Valeria, la madrina infantil a la que conozco desde que es pequeñita, y con Provin nombre cariñoso con el que se conoce al presidente, que se implica muchísimo para que todo salga lo mejor posible», afirma.

Tiene muchas ganas de que llegue la presentación de este sábado y desea también vivir de forma intensa el desfile de gaiatas, «acto en el que se ponen en especial relevancia los monumentos gaiateros a los que las comisiones dedican mucho cariño, esfuerzo, tiempo y dedicación porque sin ellos las fiestas no tendrían sentido», comenta. También le emociona, como castellonera de soca y persona creyente, la tradicional ofrenda a la Mare de Déu del Lledó, porque para ella es un acto muy significativo. «Es un día emotivo por todo lo que ello conlleva, un día para dar gracias y pedir a nuestra patrona», concreta Laura Martínez.

La importancia de la gaiata

«Lo único que cambiaría de las fiestas es la importancia que se le tiene que dar a nuestros monumentos. Las gaiatas son un elemento clave y fundamental en nuestras fiestas y sin ellas se perdería la esencia de la Magdalena. No se entienden unas fiestas sin las gaiatas. Como historiadora del patrimonio no puedo estar más de acuerdo con la propuesta de Agustín Mon de que sean declaradas BIC», afirma.

Por último, la madrina anima a los vecinos a no perderse las fiestas que están organizando y necesitan «de su colaboración». «Les animo a que vengan a vivirlas desde dentro porque tenemos muchos socios nuevos», concluye la joven tras agradecer a la comisión la oportunidad de ser la madrina de este año en la gaiata que le ha «visto crecer», resalta orgullosa.

Madrina infantil

Alegre, emocionada, satisfecha y orgullosa. Así se siente la madrina infantil de la gaiata 3, Porta del Sol, Valeria Sancho Herrando, de ostentar este cargo para las fiestas de la Magdalena del 2023.

La nueva representante de los más pequeños de este céntrico y emblemático sector, ubicado en el corazón de Castelló, acaba de cumplir 10 años y estudia 5º de Primaria en el colegio de los Escolapios. Además, cursa 4º curso de Elemental en el conservatorio de música Calasancio, donde aprende a tocar el violín a la perfección.

Valeria Sancho Herrando se muestra muy contenta de ser la madrina infantil porque este año será importante en su vida. Ocupar el trono de Porta del Sol le permitirá disfrutar de las fiestas de la Magdalena, así como del resto de la programación festera de todo el año en la capital de la Plana, desde un puesto privilegiado y con intensidad. Y son precisamente el Coso Multicolor, el desfile de gaiatas y la ofrenda a la Virgen del Lledó los actos preferidos de esta castellonense. «No he fallado desde que he nacido porque me chiflan», afirma la simpática nueva representante, quien espera con especial entusiasmo la presentación de la gaiata, este mismo sábado, en el acto programado en el Palau de la Festa. «Pertenezco a una gran familia como es mi gaiata 3, Porta del Sol, y estoy muy contenta de poder disfrutar de este año de madrina junto con los niños que forman parte de esta magnífica comisión porque jugamos todos y nos lo pasamos genial», detalla.

Tradición

"Llevo desde pequeña en la gaiata, donde encontré a Laura (su madrina mayor) que, junto a su familia, me ha cuidado siempre. Además, mi hermana Sofía, quien forma parte de mi corte y fue madrina hace unos años, es mi referencia», explica emocionada Valeria Sancho.

Y es que para la pequeña es «un orgullo haber formado parte de la comisión desde los 3 años como dama, cumpliendo el sueño por fin del madrinazgo este año», comenta. Una vez pase, la representante de los niños tiene previsto seguir formando parte de esta gaiata presidida por Vicente Provinciale, Provin --nombre con el que se le conoce cariñosamente en el sector--, quien, con la junta, los «cuida y hace que cada Magdalena sea inolvidable», admite.

Finalmente, Valeria quiere invitar a todos los niños del sector de Porta del Sol a que participen en la gaiata «porque vivirán las fiestas desde dentro y conocerán las tradiciones de la ciudad mientras se lo pasan en grande con los actos y eventos programados».

Presidente

Vicente Provinciale Martí es el presidente de la gaiata 3, Porta del Sol, desde el 2018 y es socio del sector desde el 2008. «Este año volvemos a la normalidad con la presentación, la construcción de nuevos monumentos, clásicos y a la vez elegantes e innovadores, y una extensa programación de actos para contribuir a que Castelló tenga las fiestas que merece», afirma el presidente, quien destaca que la comisión nunca ha perdido la ilusión pese a los contratiempos y la pandemia. Por este motivo, quiere agradecer el apoyo a quienes han continuado con ellos «en los momentos tan duros» que han vivido «y dar la bienvenida a los nuevos socios». En cuanto a quienes dicen que las asociaciones gaiateras son un mundo obsoleto, cerrado y exclusivo, apto solo para ciertas clases sociales, es rotundo: «Me gustaría decirles que no pueden estar más equivocados porque esas críticas destructivas y sin fundamento contra las gaiatas, la mayoría de matiz político, no benefician a nuestras fiestas».

«Tampoco comparto la opinión de quienes ven las fiestas de la Magdalena como anticuadas y poco populares. Las tradiciones no pueden ser una moda pasajera y, además, si algo caracteriza a nuestras fiestas es que son en la calle, para gente de todas las edades, estén o no en gaiatas, collas o en cualquier otro ente festero y, sobre todo, su carácter fundacional que las hace únicas», prosigue Vicente Provinciale. «Pero eso no significa que no haya que cambiar nada. Creo que hay que escuchar las críticas constructivas y estar abiertos a nuevas propuestas. Siempre hay cosas que mejorar y actos como el desfile de gaiatas o la Encesa han de ser revalorizados precisamente por ser los más significativos y diferentes», afirma.

«Por desgracia, las gaiatas como monumentos, a pesar del gran trabajo que conllevan, de su simbolismo, su arraigo histórico y su sello único de identidad, están lejos de tener el aprecio que merecen. Y si no empezamos nosotros por entender y valorar lo nuestro, poco podremos defenderlo fuera, de ahí la importancia de contar con el apoyo para el BIC», concluye Vicente.