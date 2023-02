El Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) es consolida com a referent cultural de la capital després de superar les 215.000 visites des de la seua posada en marxa i amb la previsió de créixer amb l’obertura del Centre d’Interpretació de la Vil·la Romana de Vinamargo durant el segon trimestre de l’any i l’esperat inici de la rehabilitació del Segon Molí, que ja compta amb el avant-projecte museogràfic que albergarà.

Mentrestant, els visitants segueixen coneixent el Refugi Antiaeri, la Torre Campanar del Fadrí, el Centre d’Interpretació del Castell Vell, el Museu d’Etnologia i el Museu de la Mar, juntament amb els itineraris del Castelló Republicà, Castelló Medieval, Ermites de Castelló, Castell Vell, Dones Immortals i Espais de Memòria.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, va destacar aquest dimarts el MUCC com «el gran projecte cultural de la ciutat de Castelló, assentat en totes les seues seus, itineraris i activitats, i amb una gran capacitat de convocatòria per a la ciutadania, que ompli espais i iniciatives de gener a desembre».

«És vital la tasca que realitza el MUCC per investigar, significar, recuperar i difondre el patrimoni històric de la ciutat, amb el primer pla museístic que ha tingut aquesta ciutat i que ha permés planificar la posada en valor i la vessant històrica i pedagògica del nostre patrimoni amb coherència i fent una important labor divulgativa, lúdica i educativa», va resaltar la regidora de Cultura.

Les dades

En aquest sentit, l’aposta del departament ha assolit ja els 216.088 visitants. Mentre que 43.500 persones van passar per les quatre seus obertes del MUCC en 2018, l’any següent van ser 64.037 les que van visitar els cinc espais oberts al públic. En 2020 i 2021, dos exercicis afectats per la pandèmia global i les restriccions en els aforaments, l’assistència va ser de 29.813 i 27.619 persones, respectivament, tancant 2022 amb 50.119 visites.

Per seus, durant el passat any, creixen les visites respecte a les dades d’anys anteriors al Centre d’Interpretació del Castell Vell, que ha acumulat 10.383 visites; a la Torre Campanar del Fadrí, amb 12.957; i al Museu de la Mar, amb 3.476, consolidant-se el Refugi Antiaeri de la plaça Tetuan, visitat per quasi 11.287 persones; i el Museu d’Etnologia, amb l’exposició permanent i les itinerants, amb 9.665. Els itineraris, activitats i altres exposicions sumen 1.358 assistents, als que cal afegir les més de 36.000 visites al web, des d’on es pot, a més, gaudir on line de les seus amb tecnologia 360 graus.

L’any passat, entre altres iniciatives, es van restaurar les pintures de la sala del Rellotge, senyalitzar la jueria medieval i estrenar el nou pati del Museu d’Etnologia.