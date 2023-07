María Rodríguez: "Es un orgullo representar a Na Violant"

Han transcurrido solamente dos días --desde que recibiera una de las llamadas más emotivas de su vida y María Rodríguez Santamaría, Na Violant d’Hongria 2024, todavía está en una nube. El pasado martes, a última hora de la tarde, el prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Héctor Prades, comunicaba a la joven que había sido elegida para representar a la que fuera esposa del Conqueridor y, en ese momento, la emoción y la alegría se apoderaron de esta simpática grauera que ayer atendió al periódico Mediterráneo. Le gusta escuchar música y bailar, así como leer, principalmente libros de ficción. Seguro que este año será muy especial y que lo vivirá a tope con sus padres, José Manuel y Pilar, así como con su hermana, Paula.

María Rodríguez, de 23 años, celebrará hoy su elección con los miembros del cabildo de la Germandat, amigos y familiares. A esta cita tampoco faltarán Na Violant d’Hongria 2023, Carla Sánchez Aranda, y sus dones de companya.

--¿Cómo vivió el momento en el que le dijeron que iba a ser la máxima representante de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta para las fiestas de la Magdalena del 2024?

--Fue una sorpresa y al principio no acababa de creérmelo porque no me lo había llegado a imagina nunca que podría ostentar este cargo. Estoy muy contenta y emocionada y quiere agradecer a la Germandat dels Cavallers que me haya dado esta oportunidad.

--¿Qué supone para usted representar a Na Violant d’Hongria?

--Sin duda, para mi es un gran orgullo representar a la figura de una gran mujer tan importante para la historia de l fundación de la ciudad. Conozco su vida, quién fue, su labor,... el hecho de haber sido dona este año también me ha dado la oportunidad de conocer su historia, así como la de las dones de companya y la de la querida Germandat dels Cavallers.

--Usted está muy vinculada a las tradiciones castellonenses y ha participado en las fiestas desde diversos cargos. ¿Cuáles han sido?

--Cómo le decía, en el 2023 he sido Na Rama, formando parte de la corte de Carla Sánchez. En el año 2003 fui dama infantil de la gaiata 12 El Grau, así como de las fiestas de Sant Pere y también salí de dama de este sector durante los años 2020, 2021 y 2022.

--Este año, las fiestas de la Magdalena serán muy especiales para usted. ¿Qué actos destacaría de estas?

--Me gusta mucho el Pregó y la Romería porque es el día grande. Este año viviré con especial emoción el homenaje al rey Jaume I y el tributo que la Germandat le rinde a Na Violant durante la semana grande. Espero también con muchas ganas la proclamación en el Teatro Principal y todos los actos que organiza la Germandat.

--Hablando de la proclamación, ¿ya tiene alguna idea del vestido de época que lucirá?

He leído algunos libros sobre la época en la que vivió Na Violant y la ropa de ese tiempo para comenzar a hacerme alguna idea pero aún no hay nada claro.

--Este sábado vivirá el primer acto junto a la gran familia de la Germandat...

--Así es. Será en la verbena del pato que se celebrará en Samt Francesc de la Font y a la que asistirán socios y miembros del cabildo.

--¿Qué espera de este año en el que tiene el honor de representar a Na Violant d’Hongria?

--Este año, como dona, ha sido increíble y he disfrutado mucho. Espero que este nuevo ciclo sea igual o mejor.