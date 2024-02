El bipartito del gobierno local de Castelló formado por el PP y Vox ha reprobado, con los votos en contra del PSOE y Compromís, en el pleno extraordinario y urgente que se ha celebrado este viernes a la exalcaldesa de Castelló Amparo Marco por encargar una escultura del pregonero con el rostro de Chema Prades, quien sería número cuatro de su lista electoral en las pasadas elecciones municipales del mes de mayo. Además, también se ha acordado tramitar el expediente y la adquisión de la obra.

Durante la sesión plenaria, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha denunciado el "sainete" que significa el mismo "porque el Ayuntamiento no es competente para reprobar a ningún cargo que no sea de la propia institución, por lo que lo que se ha hecho no tiene ninguna cobertura legal". "Estos es un teatrillo y un sainete", ha apostillado la socialista, quien ha denunciado que el PP "ha montado este pollo y ha buscado una cabeza de turco porque Marco acompañó a López al juzgado para que investigara las pintadas de CorruPSOE". ha continuado. "Lo que sí es sectarismo son las pinturas de la Diputación Provincial que tienen la imagen de Carlos fabra y Eduardo Zaplana", ha dicho Puerta, quien ha recordado que el procedimiento pertinente para la escultura se encargó a los funcionarios.

Puerta ha acusado al gobierno de mentir y ha defendido las gestiones que en su día realizó Marco para la escultura negando el "electoralismo" que afirmaba el PP.

Por su parte, la concejala de Cultura, María España, ha acusado a la exalcaldesa de hacer "cultura para unos posoco" y ha destacado que la gestión cultural del Acord de Fadrell ha quedado "en las cloacas". "Esto será un recuerdo de la bajeza, un momento de la tiranía cultural de los socialistas, por lo que ustedes han quedado retratados", ha dicho. Por su parte, el portavoz Sales tildó de "despilfarro la gestión del PSOE porque estamos ante una alcaldada, de un empastre mayúsculo y un escándalo perpetrado por Marco".

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha destacado que Marco "encargó la escultura paa congraciarse con el mundo de la fiesta al que había maltratado durante ocho años" y el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, desveló que el PP ya sabía de esta situación en junio de 2023 "pero ha esperado ahora a sacarlo a la luz después de que ya no dispusiera de ese dinero que sí que estaba previsto".