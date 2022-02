Escobar, a rearmar la defensa del CD Castellón ante el Costa Brava

El CD Castellón acabó el 2021 con buenos números a nivel defensivo. Sergi Escobar había conseguido que su equipo no dudara a la hora de defender su área y, en parte, eso fue capaz gracias al buen rendimiento mostrado por los dos centrales que se erigieron como titulares desde prácticamente el comienzo de la temporada: Kevin Sibille y Yac Diori. Tanto el defensa cedido por el Valencia como el futbolista nigerino se convirtieron en una de las duplas más seguras del grupo 2 de la Primera RFEF, cerrando por completo las puertas de la titularidad a otros jugadores del equipo que aspiraban a un puesto en el once, como Edu Luna o Alejandro Marcos.

Sin embargo, aquellos elogios que recibieron los dos centrales albinegros se ha ido diluyendo desde que ha comenzado el 2022. Tanto a Sibille como a Diori se les ha visto dubitativos en muchos partidos y el equipo ha cometido errores graves que les han llevado a perder bastantes puntos, y también el pequeño colchón que tenían respecto a sus perseguidores, así como a salir del play-off. Los tres goles encajados en propia puerta en los tres últimos encuentros disputados contra el Sevilla Atlético (de Yac), Alcoyano (Sibille) y San Fernando (Sibille) son una buena muestra de las debilidades y la falta de concentración que ha mostrado el plantel en algunos lances de las últimas jornadas. Y, además, los otros dos goles encajados ante el equipo gaditano el pasado domingo en el Estadio Castalia en los primeros 45 minutos del encuentro no hacen sino confirmar que algo no está funcionando bien en la parcela de atrás. Dudas en la banda derecha Pero no solo el rendimiento de los centrales ha disminuido. También la banda derecha se ha convertido en uno de los problemas a subsanar ya que ni José Mas ni Javo Moyano acaban de estar al mejor nivel posible. Y, en la izquierda, a Salva Ruiz no se le puede pedir más ya que el futbolista de Albal tiene un plan específico de preparación por la aplasia medular que sufrió años atrás y no puede participar en todos los encuentros, sobre todo cuando hay jornada entre semana o se han recuperado partidos pendientes. Ante esta tesitura, y viendo que el Castellón ha encajado seis goles en los últimos tres partidos, todo apunta a que Escobar deberá modificar la defensa para afrontar con garantías el siguiente partido contra el Costa Brava el domingo. Por el momento, en el choque contra el San Fernando, el técnico almassorí ya hizo cambios y pasó a jugar con tres centrales, dando entrada a Edu Luna y el recién llegado Cristian Galas junto a Diori, y sentando a José Mas y Sibille. También están Alejandro Marcos y Aarón Romero, a quien Escobar ha ido dando oportunidades como lateral pero también adelantando un poco su posición para que se sumara al juego ofensivo del equipo orellut. Lo que está claro es que la sangría defensiva hay que cortarla lo antes posible y, tras lo visto contra el San Fernando, es momento de tomar decisiones y poner a los jugadores que se encuentren en mejor estado de forma porque el tiempo apremia, la temporada encara su recta final y el Castellón ha de recuperar el terreno perdido para acabar la fase regular entre los cinco primeros puestos de la tabla, que son los que dan opción de pelear por el ascenso.