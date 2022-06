¿Qué plantilla del Castellón se encontrará el próximo gestor del Castellón?

Sea quien sea el presidente del Castellón la próxima temporada, gestione quien gestione el club, se va a encontrar, en lo deportivo, con poco margen de maniobra a la hora de emprender una profunda renovación de la plantilla (a no ser que cuente con recursos para afrontar un buen número de rescisiones de contrato). Porque, desde el 1 de julio, habrá casi una veintena de futbolistas con contrato en vigor, incluyendo los canteranos a los que la dirección deportiva ha promocionado en las últimas semanas, hasta el punto de atarlos.

Los albinegros cierran el ejercicio con cuatro futbolistas a préstamo que regresan a sus clubs de origen y media docena que tenían firmado hasta este 30 de junio. De los primeros, Álex Blesa ya está en el Levante; y Kevin Sibille y Vicente Esquerdo vuelven al Valencia. Pero, ojo, porque el Castellón estaría interesado en contar otra temporada con Iván Martínez, que afronta su último año que tiene firmado con Osasuna, aunque sin sitio en su primer equipo.

Javi Moyano, Alejandro Marcos, Dani Torres, Juanto Ortuño, César Díaz y Mario Barco acaban contrato. Ha habido dilema con el delantero manchego, pero no vestirá más de albinegro tras más de 100 partidos. El club sí estaría interesado en ofrecer una oferta de renovación al colombiano, una de las fichas más altas de este ejercicio, así que la pelota estaría en el tejado del centrocampista cafetero.

Así que el CD Castellón cuenta con 19 jugadores, que deberían estar, en aproximadamente cinco o seis semanas, en el arranque de la pretemporada, igual o más de imprecisa en cuanto a qué entrenador la dirigirá, fechas, amistosos..., que el futuro más inmediato. Empezando por el final, con Jeremy André de León, Pol Pla y Jose Albert. Se sumarán a Pablo García (el tercer portero) y a Koke Sáiz.

El próximo verano, si la situación no cambia de manera ostensible, el Castellón sí estará obligado a un movimiento mayor, por la decena de jugadores que terminan. Entre ellos, Álvaro Campos y Aarón Romero, que se han ganado esta temporada la continuidad en aplicación de la cláusula de partidos disputados. Así, se unen a una relación integrada por José Mas, Borja Martínez, Yac Diori, Kialy Abdoul Koné y Edu Luna (todos ellos firmados en verano del 2021, para dos campañas); así como David Cubillas y Jorge Fernández (tienen firmado también hasta 2023). Con Edu Luna, seguramente, habría un acuerdo para que el central murciano dejase Castalia de mutuo acuerdo: no ha cuajado (le han pesado sus errores de bulto) y quiere contar con más minutos de los que aquí ha gozado.

A medio plazo

Más allá de la próxima campaña están las vinculaciones, hasta 2024, de Salva Ruiz y Pablo Hernández (incorporaciones realizadas tras descender), Cristian Galas (llegó en el pasado mercado de invierno) y Bilal Kandoussi (renovado a principios de enero), así como Pablo García, De León y Jose Albert. Hasta 2025 deberían estar Pol Pla y Carles Salvador.

Muchas cosas en el aire

Desconociendo todavía el nombre del entrenador, dentro de la reestructuración que se barrunta, Montesinos sí ha subrayado (en la entrevista a Mediterráneo) que el gasto en plantilla y cuerpo técnico del primer equipo será similar al de este ejercicio fallido (próximo a los dos millones de euros).

En cualquier caso, el Castellón, que está trasladando esta situación de incertidumbre a los propios futbolistas, les está pidiendo tiempo, a la espera de que el club resuelva su futuro accionarial y las consecuencias deportivas.