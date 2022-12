El Castellón y su maratón... ¿ya con Dani Romera?

El CD Castellón está a las puertas de la semana más complicada de la temporada. La de mayor desgaste. No en vano, disputará tres encuentros en menos de ocho días, que inicia este sábado en Logroño y acaba al mediodía del domingo siguiente el Calahorra, lo cual supone más de 2.000 kilómetros en carretera, intercalados por el complicado duelo en Castalia contra el Numancia.

Teóricamente, son dos buenos desplazamientos para mejorar las estadísticas a domicilio (una sola victoria en seis salidas), con la dificultad que supondrá, contra los sorianos mantener el pleno de victorias en Castalia (siete de siete).

Momento para ver si los cambios a cuentagotas en las alineaciones de Rubén Torrecilla (no se puede hablar de rotaciones) van más allá, con una baja segura para este primer envite ante la SD Logroñés (Jorge Fernández), más la duda de Dani Romera. Además, Manu Sánchez y Óscar Gil están apercibidos de sanción. Todo debe estar en la cabeza de Torrecilla, ante la dosificación de esfuerzos. Seguramente, los onces, en estos tres próximos compromisos, cambiarán más que hasta la fecha.

Solamente una baja segura

Dani Romera continúa estando bajo los focos: es duda para la primera de las dos visitas de esta temporada a Las Gaunas, la de mañana.

Rubén Torrecilla espera recupera a su máximo goleador (seis tantos, además de dos asistencias). El almeriense no ha participado en los dos últimos encuentros ante Gimnàstic en Tarragona (2-1) y Real Murcia en Castalia (1-0) por problemas musculares, dos importantes citas en las que el preparador extremeño no ha querido forzar su presencia para evitar riesgos de mayor gravedad (de hecho, estuvo en el banquillo de ambos encuentros, aun a sabiendas de que no estaba para jugar).

Romera no ve portería desde la jornada 9, en la que consiguió el tanto de la victoria frente al Amorebieta (1-0). Un gol en la que el andaluz desvió el remate de Manu Sánchez, lo suficiente como para que el árbitro se lo apuntase al 7 del Castellón. Sus últimos minutos (74) fueron contra el Intercity (6 de noviembre), un par de jornadas después, justo antes del parón de una semana en Primera Federación, por la disputa de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Por su parte, Jorge Fernández, con el que no ha podido contar Torrecilla, seguirá otra semana más fuera del equipo. Después de un año y medio lesionado, Torrecilla no forzará al conquense, que no acaba de recuperar las buenas sensaciones, desde su grave percance de rodilla sufrido en mayo del 2021. Desde entonces, el mediapunta solo ha disputado 88 minutos, repartidos en cinco partidos, todos entre abril y mayo del curso pasado (todavía no se ha podido estrenar en la actual campaña).