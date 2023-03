La crónica | El Castellón regala demasiado en Urritxe y se descuelga del líder

Dos errores de bulto del portero Alfonso Pastor encauzaron al Castellón hacia una dolorosa derrota en Amorebieta. Demasiados regalos de un equipo que quiere ser campeón y que observa cómo el Eldense se le escapa a siete puntos de distancia. Los de Albert Rudé encaraban la doble visita a Intercity y Amorebieta con el ánimo de aprobar la asignatura pendiente del curso, el rendimiento a domicilio, pero regresa del viaje con un nuevo suspenso. La endeblez lejos de Castalia es un lastre demasiado grande.

De entrada, y sobre el prado blando y pesado de Urritxe, el Castellón demostró lo que se le presupone: dispone de jugadores capaces de crear ocasiones de gol de la nada. El problema es que las crearon en su propia área. Al Amorebieta no le hizo falta ni presionar bien para recuperar balones ni meter buenos centros al área para marcar dos goles. Con no cometer fallos y con andar por ahí medio atento le bastó, porque lo de Alfonso Pastor fue dramático. El portero albinegro alteró el pulso del partido en el minuto 13. Rayco colgó una pelota sencilla al área desde la izquierda y Pastor pifió el despeje, dejando el balón en los pies de Julen Jon Guerrero, que embocó a la red a placer y desde cerca para anotar el 1-0.

Pastor cayó al barro y ya no se levantó, arrastrando con él al resto. En el minuto 28 concedió el 2-0 en una acción similar. Centro tibio desde la izquierda, despeje sin contundencia y Dorrio encontrando la red al aprovechar la contingencia. La maniobra incluyó la lesión de tobillo del central Granero, con el Castellón coronando la sensación del si lo sé, no vengo.

Acercamientos

El Amorebieta, en realidad, ni siquiera fue un equipo excesivamente fiero. No lo necesitó porque el Castellón se empeñó en dárselo todo hecho. Entre un gol y otro no pasó gran cosa, si acaso un quiero y no puedo. Asomó más el equipo orellut en área contraria, incluso, casi siempre a pelota parada. En el minuto 5, Óscar Gil cabeceó una falta sin acierto. En el 18, el Castellón rozó el gol en un doble barullo en el área, con un primer intento de Koné y un segundo de Granero, que cayó dolorido por vez primera al suelo.

Desaparecidos Raúl Sánchez y Suero en la primera parte, el Castellón vivió del recorrido de Kochorashvili y alguna arrancada de Koné y Fabrício. El brasileño se giró en la frontal y soltó un latigazo que se marchó fuera por poco. También fue protagonista en la segunda parte, con un remate de tacón que embolsó Magunagoitia.

Reacción final

A medida que avanzó el partido, se acentuaron los roles, con el Amorebieta dejándose mecer por la posesión plana del Castellón y asomando, casi siempre en torno a Julen Jon, en alguna contra. Ocurrió que ese dominio albinegro fue sumando aristas, porque Suero se conectó al final al duelo picoteando en la zona de enganche. El goteo de intentos --un tiro de Antón que repelió el portero, un cabezazo de Fabrício en un córner- se frenó con el Amore renovando músculo en el medio, máxime ante la parálisis en el banquillo visitante. No hubo cambios en ataque hasta la entrada de Jeremy en el 85, que reordenó todo el frente. En el 90, Fabrício, que había pasado a la izquierda, conectó con Raúl Sánchez, que se había desplazado al medio. Con un tiro cruzado Raúl anotó el 2-1.

No fue hasta avanzado el descuento cuando el ariete Cubillas -inédito en una situación similar en Alicante- entró para descolgar balones en ataque. Le dio tiempo a prolongar la última para Raúl, pero el portero ganó el mano a mano y abrochó el partido con sus guantes. Cuando el árbitro pitó el final una pregunta sencilla flotaba en el ambiente: ¿Por qué no antes?

Ficha técnica

Amorebieta: Magunagoitia, Jorge Mier, Etxeita, Antxon, Toni Herrero, Yriarte, Sibo, Dorrio, Rayco, Julen Jon y Jauregi.

Técnico: Haritz Mujikaren.

Cambios: Iturraspe por Julen Jon (min. 77); Albisua y Ewan por Sibo y Jauregi (min. 85); Bujan por Dorrio (min. 90).

Castellón: Alfonso, Manu Sánchez, Óscar Gil, Granero, Javi Antón, Calavera, Kochorashvili, Raúl Sánchez, Koné, Israel Suero y Fabrício.

Técnico: Albert Rudé.

Cambios: Yac Diori por Granero (min. 30); Jeremy por Koné (min. 84); y Cubillas por Kochorashvili (min. 93).

Goles: 1-0. Min. 13: Julen Jon aprovecha un error de Alfonso Pastor. 2-0. Min. 28: Dorrio empuja a la red un mal despeje del portero visitante. 2-1. Min. 90: Raúl Sánchez, con un disparo cruzado.

Árbitro: Pardeiro Puente (Cantabria).

Tarjetas: Amonestó a los locales Rayco e Iturraspe, y a los visitantes Antón y Calavera.

Estadio: Urritxe.