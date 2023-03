CD Castellón | Fuentes lo tiene claro: «Con las ocasiones que generamos, los goles llegarán»

La puntería se le ha marchitado al CD Castellón en el peor momento. El equipo de Albert Rudé encara el tramo final de la campaña con dos frenos sustanciales: no gana fuera de casa y últimamente apenas marca. Los albinegros acumulan 241 minutos sin ver portería y solo han ganado dos partidos a domicilio en toda la temporada. Dos quebraderos de cabeza que aspiran a resolver de golpe el domingo en tierras riojanas. Para vencer a la UD Logroñés, el Castellón contará con la baza ofensiva de Adri Fuentes. El atacante madrileño fue uno de los fichajes invernales más importantes, pero una lesión muscular lo alejó de los terrenos de juego demasiado pronto. Una vez recuperado, Fuentes volvió a vestirse de corto en los últimos minutos contra el Nàstic de Tarragona.

«Me encontré bien. Tenía muchas ganas de volver a competir y cuando salí a jugar el rival estaba ya algo desgastado físicamente», explica Fuentes a Mediterráneo. Con la camiseta del Castellón debutó en La Nucía y repitió titularidad en la doble secuencia victoriosa en Castalia frente al Eldense y el Atlético Baleares. La semana siguiente, durante un entrenamiento, sintió el pinchazo en un isquio que lo ha tenido un mes de baja.

Por ello, la afición albinegra todavía está conociendo a Adri Fuentes. El domingo, en el segundo tiempo contra el Nàstic, relevó a Cubillas para batallar en punta del ataque, mientras que en compromisos anteriores había jugado partiendo desde una banda. «Al final, yo soy delantero centro y es donde más cómodo estoy» --admite- «pero soy polivalente». Por el frente del ataque lucieron en Castalia las virtudes de Fuentes: la potencia, el físico, el regate, la envergadura y la zurda, que de momento esconde los goles.

La confianza

El futbolista del Castellón minimiza la preocupación por el escaso bagaje goleador de las últimas jornadas. «Trabajamos día a día sobre todo para generar, y ocasiones estamos generando así que los goles terminarán llegando, seguro. Nos falta estar más afinados en los últimos metros, pero todos somos futbolistas que hemos marcado goles en nuestras carreras», desgrana.

Fuentes se formó en la escuela madrileña del Moratalaz, antes de desplazarse a tierras murcianas, donde jugó en la Escuela de Fútbol Alhama y el filial del Lorca. Sus buenas actuaciones le valieron un contrato de larga duración con el Alavés. En Vitoria hizo la pretemporada con el primer equipo, compitió en Tercera con play-off incluido y encadenó cesiones al NK Istra de la Liga croata.

En Croacia

Porque resulta que el Alavés compró en 2018 la mayoría accionarial de este club de Croacia. Allá viajó Fuentes con varios compatriotas. «Tenía 21 años y es una liga que curte. La experiencia me sirvió para crecer en lo personal y también en lo futbolístico, porque allí jugué contra futbolistas tan conocidos como Petkovic o Dani Olmo en una competición que a nivel ofensivo tiene mucho nivel», explica. La mala fortuna apareció en la segunda de las tres temporadas que jugó en Croacia, en forma de lesión de rodilla.

De vuelta a España, Fuentes ha competido siempre en clubs que guardan similitudes con el Castellón: capitales de provincia con una amplia masa social de seguidores. En la temporada 2020/21 jugó en Segunda B con el Real Murcia y en la temporada pasada fue pieza clave en Segunda RFEF, anotando 13 goles para el ascenso del Córdoba. «Son lugares donde representas a una ciudad entera, y lo mismo pasa aquí. Estoy acostumbrado a la presión, y si no puedes lidiar con ella, mejor dedícate a otra cosa», asevera. Cambió de aires en el mercado invernal, sumándose a la causa albinegra a sus 26 años. «Vengo de Córdoba donde me he sentido muy querido, y aquí me han acogido muy bien desde el principio», indica. Fuentes destaca la «calidad de vida» de Castelló y la «estructura del club». «El proyecto es impresionante. Creo que he acertado de pleno y espero devolver la confianza cuanto antes», añade.

A por el ascenso

Fuentes, como todos los fichajes invernales, ha llegado al club de Haralabos Voulgaris para subir categorías. Sabe bien que el ascenso directo pasa por ganar y ganar, fuera y en casa. «En casa somos muy fuertes, es algo que se ve claramente. Fuera quizá nos falta ser conscientes de que a veces el rival o el campo no te va a dejar jugar como quieres, y ser capaces de hacernos fuertes y pelear y competir en esos momentos», asegura Fuentes. «Las Gaunas (el campo del Logroñés) es un campo grande y eso nos puede beneficiar, aunque estuve viendo el partido del sábado allí del Eldense y el terreno de juego no es del todo óptimo», advierte. Eso sí, «no es excusa, y nosotros debemos estar preparados para competir en todos los aspectos, siempre».

El Eldense, líder de la competición con cuatro puntos de ventaja respecto al Castellón, a falta de nueve jornadas, se cuela en la conversación. «Esto es fútbol y todos los equipos tenemos rachas. Ha sido una pena no haber aprovechado esos tropiezos que han tenido, pero quedan todavía muchos puntos en juego y muchos enfrentamientos directos en la zona alta. Nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro, en nuestro plan. Al equipo lo veo en el proceso, la calidad de los entrenamientos es buena, y debemos creer y tener confianza. Estamos a tiempo y tenemos la capacidad para ser primeros», concluye.