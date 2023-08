Día de operación salida para el CD Castellón. Tras la rescisión de contrato de Ronald Blas, el siguiente en abandonar el club es Adri Fuentes, que se marcha en calidad de cesido al Lugo. El club ha informado durante esta tarde del lunes que ha alcanzado un acuerdo con el conjunto gallego para por la temporada 2023-2024. Así pues, el delantero madrileño disputará la próxima temporada en el grupo I de Primera Federación con el equipo lucense.

La temporada pasada Fuentes jugó 10 partidos en la segunda vuelta con la camiseta albinegra tras su fichaje en el mercado invernal, pero no tuvo el impacto que se esperaba con su fichaje, en parte por una lesión que le condicionó. Sumó 415 minutos y no llegó a marcar. De esta forma, el conjunto albinegro sigue configurando su plantilla para este ilusionante curso. Un lunes con, de momento, dos salidas de dos futbolistas que no entraban en los planes.