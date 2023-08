Favorito, no favorito; candidato al ascenso, candidato para el descenso, … Dentro de la gran cantidad baremos que se suelen utilizar a estas alturas de pretemporadas cuando aún no ha hecho a rodar el balón de manera oficial, como procedencia del club, cantidad y calidad de fichajes, expectativas históricas..., se encuentra otra muy particular que también se tiene en cuenta de un tiempo a esta parte: las casas de apuestas. A este respecto, un análisis publicado por el portal murcianismo.com, y que está basado en los datos de varias firmas de apuestas, el club de la capital de la plana estaría situado en el cuarto lugar de una hipotética clasificación entre los equipos candidatos al ascenso directo a la esta temporada 2023/24 bautizada LaLiga Hypermotion, con una cuota de ganancias de 10 por cada euro apostado. Como más candidato, menos cuota de ganancia. A mayor cuota de ganancia, menos posibilidades de ascender se le da a un equipo de la categoría.

Al analizar los números, se destaca que el Málaga encabeza la lista con una cuota de ganancias de 3,25, seguido de cerca por el Ibiza con una cuota de 5. Curiosamente, los dos descendidos la pasada temporada de Segunda División serían los que la mayoría apostarían por su retorno al fútbol profesional. Aparte, disponen de unas plantillas muy potentes. Y al hablar de planteles bien reforzados, ahí está el Real Murcia, que es el tercero en este ranking, con 6 euros por cada uno apostado. El cuadro pimentonero, que en la pasada temporada se quedó a un punto del play off de ascenso. Equipo muy bien reforzado, con once caras nuevas, y a tener muy en cuenta porque parece ser que van muy en serio. Los albinegros Continuando con los equipos que los apostadores consideran con mayores probabilidades de lograr el ansiado ascenso directo, el Castellón aparece en cuarta posición, empatado con el Córdoba. Sin duda alguna otros dos históricos que comparten un lugar con una cuota de 10 y 12 respectivamente. En el siguiente grupo de aspirantes al ascenso directo, el Recreativo de Huelva, Algeciras y Mérida se sitúan con una cuota de ganancia 12, 15 y 15 respectivamente. Te puede interesar: CD CASTELLÓN Haris Medunjanin: "Tenemos la confianza de que el Castellón por el buen camino" En el polo opuesto de las predicciones de las casas de apuestas, aparecen un grupo de equipos que, según las cuotas de ganancias por euro apostado, parecen enfrentar mayores desafíos en su búsqueda por el ascenso directo. Con cuotas que oscilan entre 18 y 50, equipos como Real Madrid Castilla, Ceuta, Alcoyano, Atlético de Madrid B y San Fernando aparecen entre los menos favoritos de esta categoría tan igualada. Mucha teoría. Desde mañana todo se tiene que poner a la práctica. Arranca la competición.