Borja Granero fue uno de los destacados en la victoria del Castellón sobre el Real Murcia. El veterano zaguero redondeó su contundente actuación con la brillante jugada del 2-1, que incluyó el pase de gol a De Miguel. El propio entrenador, Dick Schreuder, alabó al veterano de 33 años, que ya brilló en el partido de Copa y está aportando más allá de lo que se aprecia en el terreno de juego.

Preguntado por ello, Granero agradeció las palabras del míster «Estoy muy contento con el trabajo que hago durante la semana. No es necesario ser titular para ser profesional. Profesional hay que serlo siempre. Es lo que me han enseñado en casa, he tenido la suerte de tener un padre que se ha dedicado a esto (José Carlos Granero, el entrenador). Es mi seña de identidad, o que aporto a los proyectos», explicó tras el duelo.

Triunfo valioso

El futbolista del Castellón valoró la victoria sobre el Murcia, que sirve para llegar al parón navideño en la posición de colíder. «Ha sido un partido duro. Sabíamos que iba a serlo, que había que pelearlo hasta el final y estábamos mentalizados para despedirnos de Castalia con una victoria», dijo.

«Este año el equipo ha demostrado que es un martillo pilón. Nos suceden cosas durante el partido, pero las asumimos rápido. Entre semana es así, no hay parón ni para beber», explicó, antes de agradecer una vez más el «espectacular» ambiente de Castalia.