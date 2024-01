El Castellón cerró la primera vuelta líder tras vencer al Algeciras, sin embargo, el semblante del técnico Dick Schreuder era serio desde su llegada a la sala de prensa del estadio Castalia.

«No estoy contento con el rendimiento de los cambios», comenzó sentenciando el entrenador neerlandés. Y es que, el preparador, que reconoció la bajas que tenía el equipo, mostró su enfado con las sensaciones que ofreció el equipo: «No estoy contento con los 30 últimos minutos. Hemos podido matar el partido y en defensa tenemos que tener más disciplina. El partido pudo caer del otro lado.

Schreuder reconoció su alto nivel de exigencia con sus jugadores indicando «parecer estoy enfadado aunque realmente soy exigente y pienso que el equipo tiene que seguir mejorando.

«Después del 2-1 hemos dado demasiadas oportunidades al rival. Alberto y Chririno corrían hacia atrás y no hacia adelante. Hemos tenido problemas a balón parado, lo mismo digo de Dani Villahermosa y Julio Gracia. Gonzalo también ha regalado un balón en el último minuto. Estoy contento con el balance global de la primera vuelta pero esta no es mi forma de jugar», arguyó el técnico orellut.

Respecto al rival, el entrenador neerlandés indicó que «el Algeciras ha demostrado que tienen mucho coraje y nos ha presionado hasta el final, pero nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos y mejorar».

Por otro lado, Schreuder volvió a enfatizar y alabar el apoyo de la afición. «Me encanta jugar en casa, los rivales pasan dificultades y no les gusta jugar aquí. Es por ello que debimos jugar mejor, no se nos puede olvidar», recalcó el entrenador.

Por último, el técnico aseguró estar «muy contentos por el balance de la primera vuelta. Ahora tenemos que tratar de hacerlo igual de bien en la segunda. Jugar en nuestro campo es un factor ventajoso».