La previa | El CD Castellón apuesta por dar un golpe de autoridad en Málaga

El Castellón afronta esta tarde (20.00 horas / FEF TV) una de las salidas más complicadas de la presente temporada. El equipo dirigido por Dick Schreuder se mide al Málaga en La Rosaleda, ese campo que le evoca a recuerdos pretéritos destacados. Allí el conjunto albinegro firmó su último ascenso a Segunda División la mágica noche del 26 de julio del 2020, con el histórico tanto de Juanto Ortuño al Cornellà, pero también es cierto que en el mismo estadio también disputó el que hasta la fecha es su último compromiso en Segunda División, precisamente frente al mismo rival que tendrá esta tarde, y ante el que sucumbió por 3-0 en su última visita a La Rosaleda.

Lógicamente, el escenario es muy diferente ahora. El Castellón comanda la clasificación en una temporada en la que los aficionados albinegros continúan frotándose los ojos cada vez que llenan Castalia ante el caudal de juego, goles y, especialmente, de resultados, con el que responde su equipo, sobre todo en casa.

Y ante el intratable líder se mide un Málaga que a principio de temporada partía con la vitola de favorito al ascenso directo pero que esta tarde puede ver como el primer puesto se le puede marchar a 13 puntos, o a diez en caso de firmar tablas. De ahí que la presión sea para la escuadra de la Costa del Sol. No obstante, no deja de ser un partido muy importante para un Castellón que en caso de ganar daría un golpe de efecto importante, especialmente de cara al Ibiza, su principal perseguidor, que juega antes, lo hace a las 12.00 h en casa ante el Alcoyano.

Y es que los orelluts ya han visitado a todos los rivales de la zona alta, únicamente les queda por jugar en el campo de un Málaga que hoy presentará un ambiente cargado, casi hostil, ante el Castellón, un partido que en la ciudad andaluza llevan esperando desde hace mucho tiempo, eso sí, un partido al que no llegan en su mejor momento. Los malaguistas no han comenzado el año de la mejor manera y todavía no conocen la victoria tras empatar ante Intercity y caer contra el Ceuta, ambos a domicilio. Además, el técnico Sergio Pellicer, de Nules, no dispondrá de Monte ni de Genaro, por sanción; ni de Ramón, Haitam y Juanpe, por lesión, a los que se podría sumar la baja de Kevin, que es duda.

Por su parte, el Castellón visita La Rosaleda con la baja segura de Julio Gracia, por sanción, mientras que Calavera es duda, quien sí entrará en la citación será Cristian, amén de Óscar Gil, que regresa tras cumplir sanción.

Así, Schreuder podría jugar con Gonzalo en la puerta; Chirino, Alberto y Borja Granero en defensa; Óscar Gil por delante de la zaga junto a Iago, con Manu Sánchez y Raúl Sánchez en bandas. Moyita y Medunjanin apuntarán el equipo en tres cuartos de campo escoltando a De Miguel, en punta. Es posible que en la segunda parte pueda tener sus primeros minutos el último fichaje orellut, el ruso Nikita Iosifov. El Castellón quiere vivir otra noche de alegría en La Rosaleda, no valdrá un ascenso, pero sí forma parte del camino hacia el éxito.