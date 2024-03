El informe del Castellón, un líder con todo en contra en el peor momento

Cuando parecía que el cava del ascenso ya estaba en la nevera, cuando las fiestas de la Magdalena arrancaron de forma apoteósica, el apagón del CD Castellón, que ya venía apuntando desde el arranque del 2024, se ha unido a los arbitrajes en contra (el penalti de Salva Ruiz en el 1-0 en Alcoi, todo lo sufrido el sábado...), junto a las ausencias y a la reacción de Málaga y sobre todo Córdoba, han ensombrecido el panorama. Eso sí, aún con una buena ventaja. Pese al bajón, los otros 19 equipos del grupo 2 de Primera Federación se cambiarían por el Castellón.

De una liga de dos a una de cuatro en 10 jornadas

Castellón e Ibiza han estado toda la temporada arriba, muy destacados. Pero llegan a las 10 últimas jornadas habiendo perdido todo el margen. Aunque solo sea por el golaveraje, el Córdoba ya ha superado a los pitiusos (estedomingo, nuevo 0-0, esta vez en Nueva Condomina), ambos a tres puntos de los albinegros. El Málaga, a rebujo de su vecino andaluz, está a cinco, tras vencer por la mínima al Intercity.

Las ausencias hacen mella en el Castellón

El Castellón se ha cargado de tarjetas y las lesiones también en demarcaciones muy específicas. Así, jugó en El Collado sin sus dos delanteros de referencia (Jesús de Miguel-Lars Veldwijk). Por no hablar de los problemas en diversos partidos, semanas atrás, en la medular, en los que han llegado a jugar Óscar Gil-Iago Indias.

La factura de la derrota del sábado deja al vigués sancionado (veremos si solo se pierde la visita del sábado, a las 18.00 horas, a Valdebebas), mientras que Josep Calavera e Isra Suero tuvieron que pedir el cambio. Además, el internacional sudafricano y Borja Valero tampoco podrán enfrentarse al Real Madrid Castilla de Raúl González.

Las desapariciones de los jugadores ‘top’

Jesús de Miguel se ha estacando en los 15 goles (cifra que alcanzó el 28 de enero): suma siete jornadas sin marcar (estuvo ausente en una, por sanción). Además, Haris Medunjanin ha perdido su influencia en el juego y la clarividencia, sin que nadie haya heredado los galones de los dos futbolistas más determinantes del equipo (sobre todo en el plano ofensivo). También sorprenden las suplencias de Manu Sánchez o su reubicación como central, el sábado. Y es que Dick Schreuder, con un once muy definido en el arranque de la competición, está cambiándolo ahora mucho de una semana a otra (cinco cambios, el sábado, respecto al de El Collao).

Malos arbitrajes propios... y ajenos

Lo de Ávalos Martos del sábado no tiene nombre. La lista de errores es tan larga y notoria... Pero es que el penalti que le pitan a Salva Ruiz en Alcoi ya fue muy cuestionable. Además, la ayuda al Córdoba no ha sido la única del fin de semana, porque un gol fantasma de Emilio Nsue evitó que el Intercity puntuara en La Rosaleda. Está claro que el encuentro lo pierde el Castellón de una forma que no debe volver a pasar de ninguna de las maneras pero, para entonces, los de Dick Schreuder ya habían llegado muy golpeados.