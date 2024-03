CD Castellón | El Ayuntamiento insiste: «Castalia ni se vende ni se venderá»

El convenio de Castalia y las reformas necesarias en el estadio están eclipsando la actualidad deportiva del CD Castellón. El asunto volvió a primer plano el lunes, a raíz de una serie de tuits del presidente Haralabos Voulgaris, continuó con la contestación de la alcaldesa Begoña Carrasco y se enredó el martes con réplicas y contrarréplicas. Este miércoles, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, amplió el argumentario del Ayuntamiento. Se mostró «convencido» de llegar a un acuerdo con el club, aseguró que se realizarán las mejoras necesarias en caso de ascenso e insistió en marcar, tajante, una línea roja: «Castalia no se vende ni se venderá».

«La solución no pasa por la venta jamás. Nunca se venderá el estadio a este señor (Voulgaris) ni a nadie, hay que ser muy rigurosos y muy escrupulosos. Estamos hablando del patrimonio de los ciudadanos de Castellón», indicó Sales. «Yo hace poco he cumplido los 60 años y hace 60 años que soy del CD Castellón, los propietarios del club no sé ni cuánto tiempo llevan siendo del Castellón ni cuánto tiempo les queda de ser del Castellón», añadió al respecto.

Reuniones

Sales, actual responsable del área de Patrimonio y concejal de Deportes en anteriores épocas, apuntó que las reuniones con el club son «frecuentes». Para el jueves está prevista la celebración de una. «La posición del Ayuntamiento es que el consistorio ha de defender necesariamente el patrimonio de la ciudad. Dicho lo cual, lo lógico también es que apoyemos a la propiedad que actualmente tiene el club en esa iniciativa de crecimiento», matizó. «Estoy convencido, dado que hay conversaciones y ha habido conversaciones durante mucho tiempo, de que vamos a llegar a un acuerdo porque por parte del Ayuntamiento y del club buscamos lo mismo que es lo mejor para el equipo y para el club», remarcó el portavoz de la corporación.

Aficionados del CD Castellón en Castalia. / Erik Pradas

Sales distinguió entre «la adecuación de las instalaciones del campo a la espera de las futuras necesidades que podrá tener el CD Castellón en el caso de que ascienda», que el Ayuntamiento «tendrá que adecuar», y el «plan de inversiones» que «se tendrá que plasmar mediante un convenio en el cual se produzca la cesión de la instalación». «Ahí está el ‘quid’ de la cuestión, el convenio será más o menos largo en función del plan de inversiones que tenga el club», explicó el edil popular.

Mejoras

También recordó lo comentado el martes por Carrasco. «La alcaldesa ya anunció que tenemos hecha la licitación para unas obras de reparación y mejora del techo de la Preferencia Baja y de las goteras de Tribuna y luego hay que hacer otras mejoras en la instalación como las que ya se hicieron en otros años en los que el club ha ascendido», aseveró.

Críticas de la oposición

La portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, destacó por su parte la «sorpresa» de Voulgaris sobre el anuncio de la alcaldesa de una reunión que «desconocía el máximo representante del club», e instó a resolver el convenio que «garantice las obras necesarias para reforzar la seguridad». «La alcaldesa debe explicarnos también de dónde piensa sacar los 600.000 euros que anuncia para estas actuaciones, porque al menos en los presupuestos municipales de este año no están», indicó.

