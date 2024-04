CD Castellón | Schreuder avisa: "Si queremos ganar la liga tenemos que ganar al Intercity"

El CD Castellón se enfrenta este sábado, a partir de las 20.00 horas, al Intercity a domicilio en su camino hacia el ascenso directo a Segunda División. Líderes del grupo 2 con cinco puntos de ventaja respecto al Córdoba, que es segundo, los albinegros quieren seguir puntuando de tres en tres para seguir liderando una clasificación que les ha de llevar al ansiado objetivo del fútbol profesional. Pero el de este sábado no será un encuentro fácil sino todo lo contrario. Y así lo considera el técnico 'orellut', Dick Schreuder, para quien el conjunto alicantino es un rival fuerte y más cuando juega como local.

Estas son las sensaciones del preparador neerlandés en la previa de la jornada 31ª en Primera Federación:

¿Cómo está el campo del Intercity?

“He oído que el campo está mal y he visto muchos vídeos, también el del partido del año pasado, y tal vez el campo no esté en las mejores condiciones, pero al final tenemos que jugar allí como todos los equipos de la liga. Todos han sufrido allí, así que no espero un partido fácil y tendremos que ver cómo lidiamos con ello”.

El once inicial

“Nunca voy a reservar jugadores y siempre voy a apostar por los mejores. En las últimas semanas tan solo Salva Ruiz estaba entrenando a un nivel inferior al resto pero luego sí que jugaba en función de cuánto podía durar en el partido y los demás estaban casi al cien por ciento. Sí que es verdad que para este partido tendremos que hacer algunos cambios porque algunos jugadores no acabaron bien el último partido, no por el campo al que vamos sino por el riesgo que pueda haber”.

¿Llega Traoré al partido?

“Traoré estará fuera más tiempo del esperado, seguramente, dos o tres semanas”.

¿Va a mantener el juego con dos medias puntas?

“Vamos a intentar mantenerlo, pero va a depender del rival y del estado de los jugadores que tengamos disponibles. Al final se juega con un 3-3-3-1, pero aunque hay detalles diferentes el estilo es el mismo. Está claro que el estilo individual del jugador hace que el juego sea diferente o pueda parecer que el estilo sea más ofensivo que defensivo, pero siempre vamos rotando y los jugadores tienen libertad para explotar el espacio porque son los que están dentro del terreno de juego”.

Schreuder en el entrenamiento de este viernes. / CD Castellón

¿Es el Intercity más peligroso por estar pendiente de situaciones extradeportivas?

“Creo que simplemente será una excusa si juegan mal, pero si juegan bien significará que habrán lidiado bien con ello, así que simplemente espero un partido difícil y, además, es en su casa, donde siempre sacan buenos resultados”.

“El Intercity es un buen equipo, que lo ha hecho bien ante rivales de la zona alta de la clasificación, de los top-6 de los equipos de la liga, así que para ganar la liga y seguir sumando récords tenemos que ganar este partido”

El calendario, ¿más difícil fuera de casa para los albinegros?

“En general, todos los partidos fuera de casa en esta liga son más difíciles por los desplazamientos, el estado de los otros campos… Y, además, todos los equipos son muy buenos”.

¿Vuelve el equipo a estar en su mejor momento?

“Durante la temporada nunca puedes jugar todos los partidos como tú quieres porque son 38 partidos y durante la temporada siempre hay una mala racha en la que no puntúas tanto o en la que ganas de manera fea, pero este grupo está con una nueva filosofía y se está adaptando muy bien. Es cierto que después del invierno esto se vuelve en una nueva competición en todos los países, y también en Primera División, y eso tiene que ver con el mercado de invierno y con la tensión del momento. Cuando trabajas más a largo plazo con un mismo equipo, algo que ahora es difícil en el fútbol, puedes tener más control sobre el grupo”.

¿Espera un partido más físico?

“Lars no se ha recuperado todavía y Kastaneer ha sido padre y llegará mañana (por el sábado), así que no estarán disponibles para este partido. Sería una idea, pero al no tenerlos lo que está claro es que hay que jugar con otros futbolistas aunque De Miguel jugará arriba y es más delgado”.