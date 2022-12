El corto “F.U.C.M.C (Fornication Under of my Menstrual Cycle)” dirigido por Pablo Salvador y protagonizado por Raquel Pardal ha sido el ganador del “Premi Vinaròs en Curt Felipe Osanz” del Festival Internacional de Curmetratges de Vinaròs Agustí Comes 2022, que organiza la Fundació Caixa Vinaròs.

El premio galardona cada año a un corto con participación vinarocense o con alguna vinculación con la localidad, pero llevaba dos años sin entregrarse a causa del covid. La ayudante de dirección y encargada del montaje es la vinarocense Ada Aparicio, quien participó en compañía de otras dos vinarocenses en postproducción y dirección de arte. El premio, consistente en 600 euros y escultura, fue entregado por la presidenta de la Fundació Caixa Vinaròs Josefa Gondomar en el Auditori Carles Santos. El director señaló que “para la gente joven en esta industria del cine es muy complicado recibir cualquier tipo de reconocimiento”, remarcó la interpretación de la protagonista y agradeció la iniciativa de Caixa Vinaròs. En esta entrega de premios, presentada por Mariola Nos, también se proyectó el corto ganador y los otros dos que habían sido finalistas, “Internet, poliamor y otras cosas que no sabemos cómo funcionan” de Jorge López, donde también participaron tres vinarocense y “Piso 3” de Francisco Rodríguez, con una joven vinarocense interviniendo. Un premio por entregar Por otra parte, un total de tres son los cortometrajes finalistas que compiten por llevarse el premio de la primera edición de "Curts al Curs" del XXI Festival Internacional de Cortometrajes de Vinaròs Agustí Comes organizado por Fundació Caixa Vinaròs. Se trata de obras realizadas por estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato que se proyectarán el miércoles 21 de diciembre a las 19:00 h en el Auditorio Carles Santos, donde también se desvelará el corto ganador de esta edición. Uno de los cortos es de la misma ciudad de Vinaròs y los otros dos proceden de Alicante. El de Vinaròs se titula "Lo que no se nombra no existe", dirigido por Lucia Bargo y Sara J. Pros del IES Vilaplana y protagonizado por el alumnado de 2º. de Bachillerato. “Redes peligrosas” está dirigido por Pablo M. de 5º de primaria del colegio Inmaculada de Alicante y “Upss... la paella” tiene como directora a Paula Rodrigo Peiró, de 6º de primaria del colegio Inmaculada de Alicante.