Maria Josep Safont quiere «seguir transformando Burriana en una ciudad moderna, sostenible y capaz de responder a las necesidades de todos nuestros vecinos y vecinas». Ese ha sido el compromiso que la actual alcaldesa ha adquirido con la ciudadanía en el acto de presentación oficial de su candidatura para seguir al frente del proyecto socialista en el Ayuntamiento cuatro años más.

Safont ha estado acompañada por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y el secretario general del PSPV de la provincia de Castellón, Samuel Falomir.

La alcaldesa lleva dos legislaturas al frente del consistorio y afronta su reelección con la intención de «continuar trabajando por transformar Burriana. No es solo mi ilusión, es mi obligación», aunque el eslogan de su campaña, La Borriana que ens il·lusiona, reivindica que el tiempo no le ha hecho perder el entusiasmo. Describe los últimos ocho años como un periodo en el que «no hemos dejado ni un solo día de impulsar iniciativas y políticas que han mejorado la calidad de vida de la ciudadanía, ampliando los servicios sociales, introduciendo las energías renovables y favoreciendo la movilidad sostemible, generando vida y oportunidades».

Proponer, in situ

Maria Josep Safont ha invitado a sus vecinos a hacerle llegar sus propuestas para «construir el proyecto de futuro». De hecho, cada asistente al acto celebrado la tarde de este sábado en el salón de actos de la Caixa Rural de Burriana ha recibido un papel en el que poder plasmar sus ideas dentro de ese logal general de la campaña socialista local.

La política local es muy importante para proteger a la gente de a pie y hacer avanzar la sociedad» Diana Morat - Ministra de Ciencia e Innovación

Diana Morat ha dicho de la actual alcaldesa que «es un ejemplo de cómo hacer política con alma, para las personas» y ha reivindicado «la importancia de la política local para proteger a la gente de a pie, y hacer avanzar la sociedad».

Samuel Falomir no solo ha mostrado su apoyo a la candidata con su presencia, también ha defendido su perfil político al afirmar que es «la mejor persona para llevar adelante este proyecto de transformación y futuro para Burriana». Su aval, como ha precisado, la gestión al frente del Ayuntamiento los últimos ocho años.