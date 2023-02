Compromís incrementa la seua implantació a la Plana Alta i presenta candidatura a Sant Joan de Moró "per a aglutinar la voluntat de canvi i progrés en el municipi" i guanyar l'alcaldia, en mans de Vicente Pallarés (PP) des de 2011.

”La commemoració dels 32 anys de que Sant Joan de Moró es va fer poble és l'efemèride més adequada per anunciar que el nostre poble comptarà amb una nova candidatura, la de Compromís per Moró. I és la cita idònia perquè el nostre objectiu és posar en valor el nostre poble, el seu patrimoni, treballar per a augmentar les oportunitats, d'ocupació, d'oci… dels nostres veïns i veïnes, la defensa del territori, la millora i augment dels serveis públics, especialment la Sanitat, amb més especialistes i serveis, i la millora de les infraestructures educatives, per a implementar oportunitats: les aules de dos anys…”. Així ho ha manifestat Alicia Paús, la jove professora ‘moronera’ que liderarà un equip “valent i decidit de veïnes i veïns que volen transformar el poble i que aspiren aglutinarel suport de tot el veïnat que anhela un canvi de progrés”.

Paús, molt activa al teixit social del municipi, està especialment implicada en moviments de defensa del territori, sobretot en la lluita contra la MAT, que amenaça el seu municipi -i molts altres pobles entre Morella i Almassora-.

Tot i que que la seua família regenta un comerç tradicional al municipi, el seu amor per les llengües i vocació per la filologia, la seua trajectòria universitària la va acostar al món de la docència, a la qual es dedica professionalment a l'Alcora.

Amant de la natura, i aficionada a la natació, Alicia Paús assumeix el repte d’encapçalar la candidatura de Compromís a l’alcaldia de Sant Joan de Moró «amb valentia, decisió i amb moltes ganes d’escoltar a la gent per donar solucions als problemes del veïnat».

«Volem desenvolupar el nostre projecte de vida al nostre poble, i això passa per afavorir l'ocupació i les oportunitats ací i defensant la nostra indústria. Passa per posar en valor el nostre poble, i això inclou el seu patrimoni natural, molt amenaçat, i l'històric: els seus masos… Sant Joan de Moró és un poble massa jove per a oblidar la seua història. Però a més hem de millorar els serveis públics, la Sanitat, amb un servei de Pediatria diari… O desbloquejar des del Consistori infraestructures i serveis educatius: de culminar el col·legi per a implantar aules de dos anys, estudiar la viabilitat d’una Escola d'Adults…”.

Per a implementar aquests objectius, Alicia Paús ha configurat un equip de persones plural, divers, jove, amb energies que s'anirà presentant les pròximes setmanes.

“Ens han unit moltes coses, la lluita contra la MAT, la defensa i millora dels serveis públics… però sobretot la vocació de millora de la vida del nostre poble i la seua transformació. Per això esperem aglutinar els suports de les persones que volen un canvi valent i decidit“.