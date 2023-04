Ayer fue Domingo de Ramos. Una celebración que abre tradicionalmente la Semana Santa en todos los municipios de Castellón, aunque es cierto que no son pocos los actos relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que se han venido sucediendo en los últimos días.

En cualquier caso, miles de personas de todas las edades salieron a la calle, con sus palmas o sus ramos de olivo o laurel, para conmemorar la bienvenida que en su día brindó a Jesús de Nazaret el pueblo de Jerusalén.

Con todo, los actos de la semana santa no solo centraron la jornada de ayer. Y es que no fueron pocos los municipios en los que se han desarrollado eventos propios de estas fechas a lo largo de todo el fin de semana. Es el caso de l’Alcora, donde en la parroquia de la Asunción tuvo lugar el popular pregón que, en esta ocasión, estuvo a cargo de Gema García que, aunque nacida en Mosqueruela (Teruel), ha ejercido durante 30 años la asignatura de religión en la capital de l’Alcalatén. Una cita en la que, entre otros, no faltó el alcalde, Samuel Falomir.

Por su parte, en Alfondeguilla, más de 1.500 personas siguieron la representación de la Pasión que, en su retorno tras la pandemia del covid-19, superó con creces la participación de ediciones anteriores. Co esta, ya son 19 los años que lleva realizando este auto sacramentar en las calles de la localidad el grupo de teatro Mans Obertes que, como es lógico, ya pone la mirada en la conmemoración del 20 aniversario en el 2024.

En Vinaròs, unos 60 niños y niñas dieron vida a la procesión infantil. Ataviados con vesta pero sin capirote recorrieron las calles del centro de la localidad. La cofradía Oración en el Huerto salió con una pequeña peana hecha especialmente para la ocasión.

Y en Benicarló, ayer tuvo lugar la emotiva procesión de bajada de la imagen del Santísimo Cristo del Mar, desde la iglesia de San Bartolomé hasta la parroquia de San Pedro Apóstol. De nuevo, y como ya ocurriera en la romería de subida del pasado 23 de marzo, la devoción marcó el multitudinario desfile procesional. Informan: J. Nomdedeu, J. Flores, A. Boix y M. Á. Sánchez.