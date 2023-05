FOBESA y la Universitat Jaume I han entregado un total de 22 becas a estudiantado de grado de la UJI residente en Benicàssim en un acto que ha contado con la presencia de la rectora, Eva Alcón; la directora de Organización y Mejora de Procesos de Grupo Gimeno, Elena Llopis; la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Benicasim, Rosa M. Gil, y el director de FOBESA, Juan Pablo Mateo.

Estas becas han tenido este año 35 solicitudes y han estado dotadas en conjunto con 22.000 euros, destinados a dar apoyo a estudiantado matriculado en el curso académico 2022-2023 y residente en Benicàssim. Para la concesión de estas becas se han tenido en cuenta tanto criterios académicos como económicos.

Mensaje de la rectora

La rectora de la UJI ha agradecido el compromiso social de FOBESA con estas becas, que son una apuesta por la igualdad de oportunidades. «Desde la Universidad trabajamos para que el estudiantado no se quede fuera por motivos económicos y no podríamos hacerlo sin empresas como FOBESA o la colaboración del Ayuntamiento de Benicasim para cuidar el talento», ha señalado. Así mismo, Eva Alcón ha felicitado el estudiantado becado y le ha instado a aprovechar su talento no solo desde una perspectiva individual sino también colectiva y al servicio de la sociedad.

Por su parte, Elena Llopis también ha dado la enhorabuena a los galardonados y ha agradecido la oportunidad de impulsar el talento con estas becas desde hace siete años, que reconocen el trabajo, compromiso y esfuerzo. En este sentido, ha afirmado que «creemos firmemente en la tarea de las universidades, especialmente de la UJI, y por eso queremos continuar estrechando lazos a través de becas y otras iniciativas, para favorecer la transferencia de conocimiento para el progreso de la sociedad».

Por último, la concejala Rosa M. Gil ha mostrado su agradecimiento por iniciativas como esta que impulsan la formación de los jóvenes porque «creer en ellos es creer en el futuro de nuestra ciudad».

Las becas FOBESA persiguen favorecer la formación del estudiantado de la universidad pública de Castelló, así como proyectar las sinergias entre el tejido empresarial y la comunidad universitaria con el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico de su entorno más próximo.