Aunque Ciudadanos solo consiguió un edil el pasado 28M y fue la cuarta fuerza más votada, la alcaldesa en funciones de Orpesa y lideresa de la formación naranja, Araceli de Moya, es plenamente consciente de la posición de fuerza que tiene al ser la llave de la gobernabilidad. Ese concejal que obtuvo será totalmente decisivo para decantar la balanza del Ayuntamiento hacia un bloque de izquierdas (junto al PSPV-PSOE y Compromís) o de derechas (junto al PP y Vox).

Aunque a estas horas aún no hay nada definido y es más que posible que pueda pasar como hace cuatro años cuando el pacto de gobierno no se alcanzó hasta minutos antes del pleno de investidura, ha trascendido que De Moya ha vuelto a exigir a los socialistas ostentar la alcaldía durante dos años. Esa fórmula de repartirse la vara de mando entre PSPV y Ciudadanos ya la acordaron en el 2019 (los primeros dos años para María Jiménez y los dos últimos para De Moya) y parece que, aunque la relación entre las dos no es la más cordial, Cs aboga por repetir una alianza de ese tipo.

Así lo dio a conocer este miércoles Jiménez a través de un comunicado (Mediterráneo intentó ponerse en contacto con la candidata de Cs, pero no cogió el teléfono), en el que los socialistas dejaban bien patente que la formación naranja «ha pedido dos años de alcaldía».

La gran diferencia esta vez es que, mientras hace cuatro años las dos formaciones sumaban mayoría, ahora entre las dos no la alcanzan (llegarían a ocho ediles, a uno de los nueve), por lo que haría falta la entrada de un tercer actor, como sería Compromís, también con un edil al igual que Ciudadanos. «Está decidiendo si quiere entrar a formar parte del gobierno», matizó Jiménez respecto a la postura de la coalición nacionalista.

"Hemos mejorado Orpesa en todas las áreas"

Como fuerza más votada, la socialista dejó clara ayer su voluntad de liderar el futuro gobierno para «continuar con el trabajo comenzado en el 2019 y mejorar Orpesa». «Vamos a hacer todo lo posible para dar estabilidad y certeza al municipio y trabajar para formar un ejecutivo que solo tenga como objetivo el bienestar y crecimiento». Remarcó que aún no hay nada cerrado, por lo que seguirán dialogando con el resto de partidos entre hoy y mañana para intentar alcanzar un acuerdo.

E hizo balance del ejecutivo en coalición junto a la formación naranja: «Es evidente que en estos cuatro años el gobierno formado por el PSOE y Ciudadanos ha mejorado Orpesa en todas las áreas. Hemos situado nuestro pueblo en el lugar que se merece y así lo queremos continuar haciendo».